Trnava 19. decembra (TASR) - Futbalista Kristián Koštrna sa stal najlepším hráčom Spartaka Trnava za rok 2023. V rámci ankety Andel roka, ktorá sa uskutočnila na pódiu kina CINEMAX v Trnave, získal Cenu Ladislava Kunu.



"Veľmi si toto ocenenie vážim, no viac ako individuálne trofeje ma tešia kolektívne úspechy. Tento rok bol výnimočný a asi najlepší v mojej kariére, ktorá sa už postupne preklápa. No chcel by som ešte podobné úspechy zažiť a som plný odhodlania," uviedol Koštrna pre klubový web.



Spartak v tomto roku oslávil sté výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti, uviedol do Siene Slávy šesticu hráčov, ktorí v klube pôsobili na prelome 60. a 70. rokov.



K futbalistom ako Jozef Adamec, Ladislav Kuna, Anton Malatinský, Stanislav Jarábek, Imrich Stacho a Valerián Švec pribudli Karol Dobiaš, Alojz Fandel, Kamil Majerník, Stanislav Martinkovič, Dušan Keketi a Josef Geryk in memoriam.