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Kosťuková a Heraskevyč kritizujú rozhodnutie MOV zrušiť zákaz Rusku
Dvadsaťštyriročná Kosťuková patrí medzi najhlasnejšie kritičky účasti ruských a bieloruských tenistiek na okruhu WTA.
Autor TASR
Lausanne 8. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková a skeletonista Vladyslav Heraskevyč kritizujú rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC). Na základe verdiktu MOV sa ruskí športovci budú môcť zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch na OH 2028 v Los Angeles.
Dvadsaťštyriročná Kosťuková patrí medzi najhlasnejšie kritičky účasti ruských a bieloruských tenistiek na okruhu WTA. Od vypuknutia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu si na turnajoch s nimi nepodávala ruku. „Je to hrozné. Myslím si, že to má ďaleko od princípu fair play pre všetky zúčastnené krajiny, nielen pre Ukrajinu. Chcem nastúpiť a zdolať každú jednu Rusku, proti ktorej na olympiáde nastúpim,“ citovala semifinalistku Wimbledonu agentúra AFP.
Proti rozhodnutiu MOV sa ohradil aj Heraskevyč, ktorému zakázali štartovať na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo pre prilbu s podobizňami padlých vojakov. „Vedel som, že k tomu skôr či neskôr dôjde. Ale nikdy by mi nenapadlo, že toto rozhodnutie padne tak rýchlo. V uplynulých dňoch došlo k početným raketovým útokom na Kyjev a ľudia opäť prišli o život. Situácia je v tejto chvíli taká zlá, ako ešte nikdy predtým. A práve v tomto období zverejňuje MOV toto rozhodnutie,“ dodal skeletonista z Kyjeva.
Dvadsaťštyriročná Kosťuková patrí medzi najhlasnejšie kritičky účasti ruských a bieloruských tenistiek na okruhu WTA. Od vypuknutia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu si na turnajoch s nimi nepodávala ruku. „Je to hrozné. Myslím si, že to má ďaleko od princípu fair play pre všetky zúčastnené krajiny, nielen pre Ukrajinu. Chcem nastúpiť a zdolať každú jednu Rusku, proti ktorej na olympiáde nastúpim,“ citovala semifinalistku Wimbledonu agentúra AFP.
Proti rozhodnutiu MOV sa ohradil aj Heraskevyč, ktorému zakázali štartovať na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo pre prilbu s podobizňami padlých vojakov. „Vedel som, že k tomu skôr či neskôr dôjde. Ale nikdy by mi nenapadlo, že toto rozhodnutie padne tak rýchlo. V uplynulých dňoch došlo k početným raketovým útokom na Kyjev a ľudia opäť prišli o život. Situácia je v tejto chvíli taká zlá, ako ešte nikdy predtým. A práve v tomto období zverejňuje MOV toto rozhodnutie,“ dodal skeletonista z Kyjeva.