Kosťuková kritizuje reakciu tenisových inštitúcií kvôli Ukrajine

Indian Wells 11. marca (TASR) - Ukrajinka Marta Kosťuková kritizuje reakciu svetových tenisových inštitúcií na ruskú inváziu na území jej domoviny. Ruskí i bieloruskí tenisti môžu naďalej hrať na turnajoch WTA a ATP.



"Tenisové orgány by mali postupovať rovnako ako medzinárodné federácie vo veľkých športoch - vo futbale či v hokeji. Tenisti nemôžu zaujať k vojenskému konfliktu na Ukrajine neutrálny postoj. Ruskí hráči na čele so svetovou jednotkou Daniilom Medvedevom odcudzujú vojnu, ale jednoznačne neodsúdili ruskú inváziu," citovala slová Kosťukovej agentúra AFP.



Kosťuková v prvom kole turnaja WTA v kalifornskom Indian Wells proti Belgičanke Marine Zanevskej, ktorá sa narodila v ukrajinskej Odese, odvrátila dva mečbaly a zvíťazila 6:7 (5), 7:6 (6), 7:5. "V mojom súčasnom rozpoložení bolo veľmi ťažké ísť na kurt a odohrať zápas. Ráno som mala obavy, že to nedám a že v žiadnom prípade nemôžem vyhrať. Marina hrala výborne, ja som sa snažila bojovať. Jej rodičia žijú na Ukrajine v pokojnejšej oblasti, ktorú priamo neohrozuje vojna, ale je prirodzené, že aj ona má obavy. Povzbudila som ju a ubezpečila ju, že jej rodičia sú a budú v poriadku."