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Kosťuková nesúhlasí s uvoľnením reštrikcií pre Rusov
Myslím si, že je to veľmi zlé rozhodnutie, povedala.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková, ktorá postúpila do semifinále Wimbledonu, nesúhlasí s uvoľnením reštrikcií pre ruských športovcov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC) a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov.
Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. „Myslím si, že je to veľmi zlé rozhodnutie. Nemá nič spoločne so zásadami fair play a nie je spravodlivé voči ostatným krajinám, nemyslím teraz iba Ukrajinu. Ak budem štartovať na olympijskom turnaji v Los Angeles, do zápasov s ruskými tenistkami pôjdem s jasným cieľom zdolať každú jednu z nich," citovala slová Kosťukovej agentúra AP.
Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. „Myslím si, že je to veľmi zlé rozhodnutie. Nemá nič spoločne so zásadami fair play a nie je spravodlivé voči ostatným krajinám, nemyslím teraz iba Ukrajinu. Ak budem štartovať na olympijskom turnaji v Los Angeles, do zápasov s ruskými tenistkami pôjdem s jasným cieľom zdolať každú jednu z nich," citovala slová Kosťukovej agentúra AP.