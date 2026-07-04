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Kosťuková postúpila do osemfinále dvojhry vo Wimbledone

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Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Foto: TASR/AP

Turnajová dvanástka zdolala v 3. kole Španielku Emmu Navarrovú v troch setoch 6:2, 4:6 a 6:1.

Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Turnajová dvanástka zdolala v 3. kole Španielku Emmu Navarrovú v troch setoch 6:2, 4:6 a 6:1.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Emma Navarrová (Šp.-23) 6:2, 4:6, 6:1

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