Kosťuková vyjadrila znepokojenie z konania Djokovičovho otca

Melbourne 27. januára (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková vyjadrila znepokojenie zo správania sa niektorých fanúšikov i otca Srba Novaka Djokoviča. Po stredajšom štvrťfinálovom zápase na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne zachytili novinári Srdjana Djokoviča, ako pózuje s proruskými podporovateľmi pri ruskej vlajke.



Dvadsaťročná Ukrajinka po piatkovej prehre v semifinále ženskej štvorhry priznala, že správanie Djokovičových fanúšikov a jeho otca ju veľmi rozrušilo. Vedenie podujatia pred začiatkom turnaja zakázalo vlajky Ruska i Bieloruska v Melbourne Parku, avšak viacerí Djokovičovi priaznivci tento zákaz v stredu po postupe 35-ročného tenistu do semifinále dvojhry nerešpektovali.



"Nezáleží na tom, či ste otec slávneho tenistu alebo fanúšik. Nikto by sa nemal takto správať. Je to pre mňa veľmi znepokojujúce a určite by sa to nemalo zaobísť bez povšimnutia. Viem, že keď poviem hocičo, fanúšikovia Djokoviča ma budú do konca života nenávidieť. Novak má veľmi agresívnych fanúšikov. Nerozumiem, ako sa tam ruské vlajky napriek zákazu dostali. Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné," citovala Kosťukovú agentúra AFP.