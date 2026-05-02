Kosťuková získala titul v Madride, vo finále zdolala Andrejevovú
Autor TASR
Madrid 2. mája (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa stala víťazkou antukového turnaja WTA 1000 v Madride. V sobotnom finále ako 26. nasadená hráčka zdolala turnajovú deviatku Mirru Andrejevovú z Ruska v dvoch setoch 6:3, 7:5 a získala svoj premiérový titul na „tisíckovom“ podujatí.
Kosťuková vybojovala svoj druhý titul na okruhu WTA v tejto sezóne. Stala sa iba druhou hráčkou histórie mimo najlepšej dvadsiatky svetového rebríčka, ktorí vyhrala Madrid Open.
dvojhra - finále:
Marta Kosťuková (Ukr.-26) - Mirra Andrejevová (Rus.-9) 6:3, 7:5
