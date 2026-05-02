Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Šport

Kosťuková získala titul v Madride, vo finále zdolala Andrejevovú

Ukrajinská tenistka Marta Kosťjuková sa teší po víťaznej výmene proti Mirre Andrejevovej z Ruska vo finále ženskej dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Madride v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 2. mája (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa stala víťazkou antukového turnaja WTA 1000 v Madride. V sobotnom finále ako 26. nasadená hráčka zdolala turnajovú deviatku Mirru Andrejevovú z Ruska v dvoch setoch 6:3, 7:5 a získala svoj premiérový titul na „tisíckovom“ podujatí.

Kosťuková vybojovala svoj druhý titul na okruhu WTA v tejto sezóne. Stala sa iba druhou hráčkou histórie mimo najlepšej dvadsiatky svetového rebríčka, ktorí vyhrala Madrid Open.

dvojhra - finále:

Marta Kosťuková (Ukr.-26) - Mirra Andrejevová (Rus.-9) 6:3, 7:5
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA