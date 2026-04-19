Nedela 19. apríl 2026
Kosťuková získala titul v Rouene, vo finále si poradila s Podrezovou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rouen 19. apríla (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa teší zo svojho druhého titulu na okruhu WTA. Dvadsiata šiesta hráčka svetového rebríčka triumfovala na turnaji vo francúzskom Rouene, keď vo finále dvojhry ako nasadená jednotka zdolala krajanku a úspešnú kvalifikantku Veroniku Podrezovú 6:3, 6:4.

Bolo to historicky prvé čisto ukrajinské finále na okruhu WTA. Kosťuková pridala do svojej zbierky druhú trofej, v roku 2023 ovládla turnaj v texaskom Austine.

dvojhra - finále:

Marta Kosťuková (Ukr.-1) - Veronika Podrezová (Ukr.) 6:3, 6:4
