< sekcia Šport
Kotvan pokračuje v lige, stal sa posilou Žiliny
Kotvan má v tomto ročníku na konte 28 štartov, do štatistík si zapísal celkovo dva góly a štyri asistencie.
Autor TASR
Žilina 12. januára (TASR) - Hokejisti Vlci Žilina posilnili svoj tím o slovenského obrancu Oldricha Kotvana. Pre 35-ročného zadáka ide už o tretiu klubovú adresu v aktuálnom ročníku, predtým hral za Poprad a Liptovský Mikuláš.
Kotvan má v tomto ročníku na konte 28 štartov, do štatistík si zapísal celkovo dva góly a štyri asistencie. „Páči sa mi herný prejav žilinských Vlkov pod trénerom Milanom Bartovičom. Hral som proti nemu ešte v českej extralige a počul som na neho iba samú chválu. Takisto na fungovanie celej organizácie, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. Som veľmi milo prekvapený z jednania a podmienok, ktoré mi klub ponúkol. Rád by som pomohol tímu nielen v obrane, ale aj celkovo svojimi skúsenosťami. Očakáva sa odo mňa vodcovstvo a viem, že túto úlohu dokážem naplniť. Viem, že Vlci majú skvelú podporu od fanúšikov a aj to bol jeden z faktorov, ktoré mi napovedali, aby som nad ponukou Žiliny neváhal,“ vyjadril sa Kotvan pre oficiálnu klubovú webstránku.
Kotvan má v tomto ročníku na konte 28 štartov, do štatistík si zapísal celkovo dva góly a štyri asistencie. „Páči sa mi herný prejav žilinských Vlkov pod trénerom Milanom Bartovičom. Hral som proti nemu ešte v českej extralige a počul som na neho iba samú chválu. Takisto na fungovanie celej organizácie, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. Som veľmi milo prekvapený z jednania a podmienok, ktoré mi klub ponúkol. Rád by som pomohol tímu nielen v obrane, ale aj celkovo svojimi skúsenosťami. Očakáva sa odo mňa vodcovstvo a viem, že túto úlohu dokážem naplniť. Viem, že Vlci majú skvelú podporu od fanúšikov a aj to bol jeden z faktorov, ktoré mi napovedali, aby som nad ponukou Žiliny neváhal,“ vyjadril sa Kotvan pre oficiálnu klubovú webstránku.