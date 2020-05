Kouč Augsburgu Herrlich porušil karanténu, išiel si kúpiť zubnú pastu

Berlín 15. mája (TASR) - Tréner futbalistov nemeckého Augsburgu Heiko Herrlich porušil karanténu a bude tak musieť vynechať sobotňajší ligový duel s Wolfsburgom. Dôvod porušenia bol kuriózny, Herrlich si išiel do supermarketu kúpiť zubnú pastu a krém na tvár.



Ešte vo štvrtok večer si nový tréner 14. mužstva tabuľky priznal chybu a ospravedlnil sa. Herrlicha teraz čaká sedemdňová izolácia, podľa klubu sa opäť vráti do práce po absolvovaní dvoch negatívnych testov. "V sobotu budem na zápase chýbať. Ospravedlňujem sa. Som v pozícii trénera bundesligového klubu a mám byť vzorom pre hráčov aj verejnosť," citovala 48-ročného kormidelníka agentúra AP.



Duel s Wolfsburgom mal byť pre Herrlicha prvým po marcovom vymenovaní do funkcie. Ligu ale stopla pandémia koronavírusu a dve najvyššie súťaže v Nemecku sa rozbehnú opäť až v sobotu 16. mája.