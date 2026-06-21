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Kouč Bielsa ostro kritizoval občerstvovacie prestávky na MS

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Pravidlo zavedené Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) predpokladá v každom polčase trojminútové prerušenie s cieľom znížiť záťaž hráčov v horúcich podmienkach.

Autor TASR
Miami 21. júna (TASR) - Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa ostro kritizoval zavedenie občerstvovacích prestávok počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Podľa argentínskeho kouča nové pravidlo mení charakter futbalu a neprináša očakávaný prínos pre hráčov.

Nič neprinášajú a futbalu veľa berú. Futbal mal pred týmto rozhodnutím určitý charakter, teraz má iný,“ citovali Bielsu viaceré médiá vrátane francúzskeho denníka L'Équipe. Sedemdesiatročný tréner hovorí o „kultúrnej zmene“ v najpopulárnejšom športe.

Pravidlo zavedené Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) predpokladá v každom polčase trojminútové prerušenie s cieľom znížiť záťaž hráčov v horúcich podmienkach. Kritici však tvrdia, že prestávky neslúžia primárne na ochranu zdravia futbalistov, ale vytvárajú dodatočný priestor pre televíznu reklamu a komerčné aktivity. Tréneri ich zároveň využívajú na taktické pokyny.

Nemyslelo sa na dôsledky pre šport, ale skôr na niečo iné,“ myslí si Bielsa s odkazom na zisky z televíznej reklamy počas prestávok na pitie. Informovala agentúra DPA.
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