Kouč Chelsea Maresca dostal po vylúčení trest na jeden duel

Na snímke Enzo Maresca. Foto: TASR/AP

Maresca dostal aj pokutu 8000 libier a na lavičke nebude v stretnutí na ihrisku Nottinghamu.

Autor TASR
Londýn 15. októbra (TASR) - Tréner futbalistov FC Chelsea Enzo Maresca dostal trest zastavenia činnosti na jeden duel. Vyslúžil si ho za červenú kartu, ktorú inkasoval 4. októbra v stretnutí proti FC Liverpool, keď opustil vymedzený priestor a búrlivo oslavoval víťazný gól na 2:1 v šiestej minúte nadstavenia.

Maresca dostal aj pokutu 8000 libier a na lavičke nebude v stretnutí na ihrisku Nottinghamu. Taliansky kouč po stretnutí vyhlásil, že išlo z jeho strany o impulzívnu reakciu a červená karta „stála za to“. Informovala DPA.
