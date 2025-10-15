< sekcia Šport
Kouč Chelsea Maresca dostal po vylúčení trest na jeden duel
Maresca dostal aj pokutu 8000 libier a na lavičke nebude v stretnutí na ihrisku Nottinghamu.
Autor TASR
Londýn 15. októbra (TASR) - Tréner futbalistov FC Chelsea Enzo Maresca dostal trest zastavenia činnosti na jeden duel. Vyslúžil si ho za červenú kartu, ktorú inkasoval 4. októbra v stretnutí proti FC Liverpool, keď opustil vymedzený priestor a búrlivo oslavoval víťazný gól na 2:1 v šiestej minúte nadstavenia.
Maresca dostal aj pokutu 8000 libier a na lavičke nebude v stretnutí na ihrisku Nottinghamu. Taliansky kouč po stretnutí vyhlásil, že išlo z jeho strany o impulzívnu reakciu a červená karta „stála za to“. Informovala DPA.
