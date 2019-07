Kouč DAC Hyballa vidí šance 50:50, zápasovú prax považuje za výhodu

Futbalisti Atromitosu prišli na Žitný ostrov uhrať taký výsledok, aby pred domácou odvetou boli v hre o postup.

Dunajská Streda 24. júla (TASR) - Tréner futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda Peter Hyballa považuje zápasovú prax za výhodu svojho tímu pred úvodným súbojom 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s gréckym Atromitosom Atény.



Najvyššia súťaž v krajine súpera DAC štartuje až koncom augusta a mužstvo kouča Giannisa Anastasioua tak zatiaľ nastupovalo len v príprave. V kádri má takmer desiatku legionárov, napr. maďarských reprezentantov Balázsa Megyeriho a Rolanda Ugraia. Zato hráči fortunaligistu už majú v nohách tri ostré zápasy a sú v lepšej kondícii. "Proti Cracovii Krakov sme ukázali mentalitu a po kondičnej stránke sme dobre pripravení. Čaká nás kvalitný súper, ktorého sme viackrát analyzovali. V defenzíve sú jeho hráči veľmi kompaktní, hrajú podobným štýlom ako Cracovia. Pred dvojzápasom sú šance 50:50, ale chceme postúpiť. Dôležité bude, aby sme strelili jeden či dva góly a aby Jedlička udržal čisté konto. Hráči sú zdraví, nikto nehlási zranenie. Veľa času na trénovanie nemáme, skôr je to o príprave po mentálnej stránke. Nálada v mužstve je dobrá. Štart do sezóny sa nám vydaril, veríme, že na neho dokážeme nadviazať a pred vypredaným štadiónom vyhráme. Je pre nás výhoda, že už máme niečo odohraté," povedal Hyballa na predzápasovej tlačovej konferencii.



Z mužstva už odišiel obranca Ľubomír Šatka, ktorý ešte v 1. predkole odohral oba zápasy. "V kádri máme teraz troch stredných obrancov. Kružliak je istotou v základnej jedenástke, dobre zapadol do mužstva. Oravec je lepší futbalovo, Beskorovajnyj je typický obranca starého štýlu," poznamenal Hyballa, ktorého zverenci majú súpera dobre zmapovaného. "Čo sa týka zajtrajšieho zápasu, je to 50 na 50. Súpera máme zanalyzovaného. Tréneri nám ukázali, aké ma silné a slabé stránky. Dúfam, že sa nám podarí zvíťaziť a postúpiť do ďalšieho kola. Po zápase so Zlatými Moravcami sme všetci dobre zregenerovali. Dúfam, že to bude aj zajtra vidieť," povedal obranca Kristián Koštrna.



Futbalisti Atromitosu prišli na Žitný ostrov uhrať taký výsledok, aby pred domácou odvetou boli v hre o postup. "Cítime sa byť dobre pripravení na zajtrajší zápas. Cieľom je, aby sme postúpili do ďalšieho kola. Budeme sa snažiť dodržať inštrukcie trénera a zahrať čo najlepšie," uviedol obranca Spyros Risvanis.



Zápas v MOL Aréne povedú rozhodcovia z Nemecka, ako hlavný Bastian Dankert. Ak sa DAC dokáže prebojovať do 3. predkola, súperom v ňom mu bude postupujúci z dua Legia Varšava z Poľska - KuPS Kuopio z Fínska.