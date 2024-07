Kouč DAC Muňoz zobral vysokú prehru v EKL na seba: Musíme sa zlepšiť

Baku 26. júla (TASR) - Futbalistom FC DAC 1904 Dunajská Streda nevyšiel vstup do nového súťažného ročníka. Na ihrisku azerbajdžanského klubu FK Zira Baku prehrali vo štvrtok v úvodnom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy hladko 0:4 a ich šance na postup sú pred budúcotýždňovou odvetou mizivé.



Tréner slovenského vicemajstra Xisco Muňoz zobral vinu za vysokú prehru na seba. "Bola to na sto percent moja chyba, tento duel sme nezvládli. Štyri góly sú príliš veľa. Nedokázal som presvedčiť hráčov o dôležitosti tohto zápasu. Nezostáva nám nič iné, len sa ospravedlniť fanúšikom a všetkým ľuďom okolo klubu, pretože z tohto výsledku bude veľmi náročné vrátiť sa a zvrátiť ho," vyhlásil španielsky kouč bezprostredne po stretnutí.



DAC po polhodine hry inkasoval dvakrát v priebehu necelých dvoch minút a za domácimi zaostával aj v druhej časti hry. "Súper bol vo všetkom lepší. Samozrejme, mali sme nejaké šance, boli tam nejaké príležitosti, ale domáci vyhrávali súboje, boli rýchlejší a ukázali väčšiu túžbu po víťazstve. Nám nezostáva nič iné, len si uvedomiť, kde sa nachádzame. Našou úlohou trénerov je teraz presvedčiť hráčov, ako majú hrať, keď hrajú zápas s takým silným súperom. Jediná cesta je ešte tvrdšie pracovať. Musíme sa poučiť a zlepšiť sa," zdôraznil Muňoz.



Jeho trénerský náprotivok Rašad Sadygov bol s výkonom i rezultátom spokojný, ale Zira nemá ešte podľa neho postup vo vrecku: "Náš súper má mohutnú fanúšikovskú základňu, ktorú budeme cítiť. DAC bol na začiatku nebezpečný, a preto nemôžeme podceniť odvetu. Ak chceme postúpiť, tak už teraz potrebujeme začať prípravu na druhé stretnutie."



Dunajskostredský stredopoliar Milan Dimun označil prehru 0:4 za veľmi bolestivú: "Určite sme si to takto nepredstavovali. Do zápasu sme síce nevstúpili najhoršie, ale po prvom inkasovanom góle sme neviem či stratili sebavedomie alebo koncentráciu a o chvíľu prišiel druhý gól, ktorý nás už položil dosť dole. Cez polčas sme si síce v kabíne niečo povedali, padli aj tvrdšie slová, no ďalšie dva rýchle góly nás úplne priklincovali. Škoda, že sa nám potom nepodarilo ešte s výsledkom niečo urobiť a streliť nejaký gól. V odvete bude preto náročné s tým niečo urobiť, ale vo futbale nič nie je nemožné a videli sme v ňom už veľa zvratov. Dáme do toho všetko."



Odveta v Dunajskej Strede je na programe vo štvrtok 1. augusta o 20.30 h. Postupujúci sa v 3. predkole stretne s víťazom dvojzápasu medzi NK Osijek a FCI Levadia Tallinn.