Kouč Enrique chválil po triumfe PSG aj Škriniara: Za mňa desať z desať

Paríž 15. septembra (TASR) - Tréner Paríža St. Germain Luis Enrique je spokojný s napredovaním svojho tímu a po sobotnom víťaznom zápase nad Brestom 3:1 chválil aj slovenského futbalistu Milana Škriniara, ktorý štartoval v drese francúzskeho majstra prvýkrát v tejto sezóne.



Paríž je v novom ročníku Ligue 1 ako jediný stopercentný a po štyroch kolách kraľuje tabuľke s 12 bodmi. Pred reprezentačnou prestávkou presedel Škriniar dve stretnutia na lavičke náhradníkov a v súboji s Montpellierom nefiguroval ani na zápasovej súpiske. Enrique mu dal šancu tento víkend a svoje rozhodnutie neľutoval. "Podľa mňa hral veľmi dobre. Je v dobrej forme, je kapitánom svojho národného tímu. V súbojoch jeden na jedného hral férovo, veľmi silno, vytváral si medzery, takže za mňa 10 z 10," zhodnotil Slovákov výkon pre francúzsky denník L'Equipe.



PSG v Parku princov prehrávalo od 29. minúty po pokutovom kope Romaina Del Castilla, vyrovnávajúci gól vsietil pred zmenou strán Ousmane Dembele. Rozhodujúci moment prišiel v 73. minúte, keď sa Fabian Ruiz presadil po parádnej ďalekonosnej strele do ľavého vinkla. O minútu na to ešte víťazstvo domácich poistil opäť Dembele. "Pravdupovediac, neuvedomil som si, že strelil góly, pretože to bol veľmi ťažký zápas. Jeho dva góly sú detail. Bolo to víťazstvo vďaka našej práci, dôslednosti a viere. Bola to naozaj úplné, perfektná príprava na Ligu majstrov," skonštatoval po zápase španielsky kouč.



Celkovo si Enrique výkon svojich zverencov pochvaľoval: "Skúšame to každý deň a je radosť sledovať môj tím. Cez polčas som im povedal, že hrajú dobre, že by sa nemali pozerať na skóre. Povedal som im, aby pokračovali v tom, čo robia. Keď máte to šťastie, že máte hráčov takej kvality ako ja, je to radosť a privilégium." Na adresu Brestu uviedol, že je to dobré mužstvo s niekoľkými veľmi dobrými hráčmi. "Vždy je to proti nim ťažké. Je skvelý pocit vyhrať pred našimi fanúšikmi," dodal 54-ročný kormidelník.



Dvojgólový Dembele dúfal, že si v nasledujúcich stretnutiach udrží konzistentnosť. "Verím, že odohrám dobré zápasy a pomôžem PSG k víťazstvám. Bolo dôležité triumfovať, pretože vyhrali aj ostatní adepti na titul. Museli sme byť lídrami a dobre sa pripraviť na Ligu majstrov, v ktorej nás čaká osem napínavých zápasov," citovala Francúza agentúra Reuters.



V úvodnom kole LM na budúci týždeň privíta Paríž na domácej pôde španielsku Gironu. Brest, ktorý si v minulej sezóne zaistil premiérovú miestenku v "milionárskej" súťaži, si doma zmeria sily s rakúskym Sturmom Graz.