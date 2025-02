Kouč futsalistov Berky pred duelom v Poľsku: Čaká nás najväčší favorit

Nominácia SR:



brankári: Tomáš Mičuda, Marek Karpiak



hráči: Tomáš Drahovský, Martin Doša, Filip Vaktor, Patrik Zaťovič, Martin Směřička, Dominik Ostrák, Sebastián Bačo, Kristián Medoň, Robert Greško, Filip Marton, Miroslav Ivan, Marek Kuruc



realizačný tím: Marián Berky, Richard Bačo Milan Herko







tabuľka:



1. Poľsko 1 1 0 0 4:1 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 3:2 3



3. Moldavsko 1 0 0 1 2:3 0



4. Turecko 1 0 0 1 1:4 0

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia sa stretne v druhom zápase 3. skupiny kvalifikácie ME 2026 s Poľskom. Duel dvoch trojbodových tímov je na programe v utorok o 17.00 h v poľskom meste Gorzów Wielkopolski.Zverenci trénera Mariána Berkyho sa na zápas pripravovali od stredy minulého týždňa v domácich podmienkach v Šamoríne. V miestnej hale absolvovali sedem tréningových jednotiek, v nedeľu sa z budapeštianskeho letiska presunuli do dejiska zápasu. V kádri na utorkový duel figurujú dvaja brankári a tucet hráčov do poľa. Káder odcestoval do Poľska takmer v rovnakom zložení, v akom vybojoval 18. decembra na domácej palubovke v Lučenci dôležité víťazstvo nad Moldavskom v pomere 3:2, vrátane strelcov gólov, dvojgólového Tomáša Drahovského a Sebastiána Bača. V rovnakom termíne vstúpil do kvalifikácie aj najbližší súper, Poľsko si odnieslo z Turecka tri body po výhre 4:1 a potvrdilo slová trénera Berkyho smerom ku kvalifikačným súperom.povedal pre futbalsfz.sk Berky.Zápas Poľsko - Slovensko bude rozhodovať talianska rozhodkyňa Chiara Peronová.