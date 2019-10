Kouč Interu Conte sa po výhre v Brescii sťažoval na kalendár: Anomália

Miláno 30. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa v utorok po triumfe na ihrisku Brescie 2:1 vrátili minimálne na jeden deň na post lídra talianskej Serie A. Kouč Antonio Conte vyzdvihol bojovnosť tímu, ktorý po vlastnom góle slovenského obrancu Milana Škriniara s vypätím síl udržal v záverečnej štvrťhodine tesný náskok.



"Momentálne ideme na plný plyn a všetci toho už majú plné zuby. Chlapci siahajú na dno síl a aj dnes ukázali neuveriteľnú snahu a bojovnosť. Bol to pre nás štvrtý zápas v priebehu deviatich dní a vo všetkých hrajú tí istí hráči. Čakajú nás ďalšie duely a je anomália odohrať sedem stretnutí za dvadsať dní, to je pre mňa dosť zvláštne. Preto ďakujem hráčom, že sme tam, kde sme," povedal po zápase kormidelník Interu.



Inter má momentálne náskok dva body pred Juventusom, ktorý sa v stredu mohol dostať späť na čelo v domácom stretnutí s FC Janov. Milánsky klub sa proti Brescii ujal vedenia už v prvom polčase zásluhou Lautara Martineza, v 62. minúte zvýšil na 2:0 Romelu Lukaku. Štvrťhodinu pred koncom domáci vykresali nádej po nešťastnom zásahu Škriniara, ktorý si zrazil loptu do vlastnej siete po aktivite Dimitriho Bisoliho. Jeho pokus brankár Samir Handanovič zneškodnil, ale lopta sa od slovenského zadáka dostala za čiaru. Brescia ešte v závere tlačila, no vyrovnať nedokázala. Bez víťazstva tak je už od 21. septembra a momentálne figuruje na zostupovej 18. priečke tabuľky. V jej drese sa tentoraz na ihrisko nedostal slovenský futbalista Nikolas Špalek.



"V našej situácii berieme akékoľvek víťazstvo," priznal Conte. Zároveň však dodal, že jeho zverenci idú na doraz. "Sme na čele tabuľky s 25 bodmi, ale motor ide už dlho na plné obrátky, neviem dokedy to vydrží. Zatiaľ nám to v tejto sezóne ide nad naše očakávania."