Kouč Prešova nemá hráčom čo vytýkať, Klíma priznal ťažkú situáciu

Banská Bystrica (TASR) – Hokejisti Prešova sa ocitli po piatkovej prehre v Banskej Bystrici v zložitejšej situácii v boji o udržanie sa v Tipos extralige. Z poslednej priečky strácajú na predposledný Liptovský Mikuláš sedem bodov a na desiatu Nitru deväť. A hoci majú ešte jeden zápas k dobru, uvedomujú si, že záchranu v najvyššej slovenskej súťaži nemajú vo vlastných rukách.



Pod Urpínom viedli po dvoch tretinách 2:1, ale napokon prehrali tesne 2:3. A to po momentoch, za ktoré si môžu predovšetkým sami. „Vedeli sme a zdôrazňoval som to pred zápasom, že nastupujeme proti najlepšiemu mužstvu v súčasnosti v extralige, keďže Banská Bystrica má najlepšiu formu. Pociťovali sme to od začiatku. Bystričania hrali dobrý a nátlakový hokej. Napriek tomu sme sa držali v hre, boli sme vo svojich priestoroch. Vyzeralo to pasívnejšie, ale potrebovali sme udržať priestory, ktoré boli pre nás dôležité a nebezpečné. Vyhrávali sme po dvoch tretinách 2:1, išli sme do presilovky a v nej sa udiala naša zbytočná chyba a tá rozhodla. Hrali sme ťažkú a riskantnú prihrávku a bolo 2:2. Tretí gól sme si dali vlastný, nebolo to šťastné. Hoci sme z hľadiska priebehu hry neboli lepším mužstvom, tak sme mohli brať body, ak by sme počas našej presilovky za nášho vedenia nehrali riskantne,“ zdôrazňoval po prehre v Banskej Bystrici tréner Prešova Juraj Faith uvedomujúc si, že s blížiacim sa koncom základnej časti Tipos extraligy nie je dôležitá hokejová krása, ale zbieranie bodov.



„Každý zápas a každý bod je už v tejto fáze pre nás dôležitý. Je citeľný tlak, ale chlapci bojujú, drú, ideme na maximum svojich možností. Za posledných desať zápasov sme boli z hľadiska formy na treťom mieste, nie je teda príliš čo vytýkať. Aj v Bystrici proti najlepšiemu tímu v extralige podľa aktuálnej formy sme boli stále v hre a v tých priestoroch, v ktorých sme potrebovali byť. Nebolo pre nás dôležité hrať na puku, dôležité boli body a dlho sme po nich siahali. Pripravili sme sa o ne zbytočnou chybou v presilovke a vlastným gólom. V závere sme chceli vyrovnať, ale chýbali nám sily, pretože sme hrali dlho bez puku a tým pádom sily ubúdali,“ dodal Faith.



Prešovčania pod Urpínom vyťažili dva góly z dvoch únikov. Ten prvý využil skúsený 32-ročný center Tomáš Klíma. Ani on však neskrýval po stretnutí sklamanie: „Škoda tohto zápasu. Ubránili sme aj presilovku súpera v trojici proti piatim. Býva zvykom, že ak mužstvo nevyužije takúto dvojnásobnú početnú výhodu, tak si nezaslúži vyhrať zápas. Teraz to však neplatilo. Sme v ťažkej situácii na poslednom mieste v tabuľke, ale stále je ešte dostatok zápasov a bodov v hre. My budeme bojovať o záchranu až do konca.“