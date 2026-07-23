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Kouč Rangers McInnes má 4-zápasový trest za kritiku penalty Celticu
McInnes, ktorý v tom čase viedol Heart of Midlothian, označil rozhodnutie nariadiť pokutový kop v nadstavenom čase za skutočne nechutné.
Autor TASR
Glasgow 22. júla (TASR) - Škótska futbalová asociácia (SFA) potrestala nového trénera Glasgowu Rangers zákazom viesť mužstvo zo striedačky v štyroch zápasoch. Dôvodom boli kritické výroky Dereka McInnesa na adresu spornej penalty, ktorá v uplynulej sezóne pomohla Celticu Glasgow v boji o majstrovský titul.
McInnes, ktorý v tom čase viedol Heart of Midlothian, označil rozhodnutie nariadiť pokutový kop v nadstavenom čase za „skutočne nechutné“. Celtic vďaka tomu v predposlednom kole zdolal Motherwell 3:2 a priblížil sa k rekordnému 56. titulu škótskeho majstra. SFA v stredu oznámila štvorzápasový trest, pričom jeden duel podmienečne odložila do konca sezóny 2026/2027.
Rangers oznámili, že sa proti rozhodnutiu odvolajú. „Nemyslíme si, že Derekov názor na rozhodnutie, ktoré zásadne ovplyvnilo zápas, predstavoval útok na kompetentnosť alebo integritu rozhodcov. Jeho vyjadrenia smerovali proti samotnému verdiktu a nepredstavovali všeobecnú kritiku rozhodcov. Pri spravodlivom posúdení a zohľadnení kontextu Derekove slová neobsahovali obvinenie zo zaujatosti, neschopnosti ani nečestnosti,“ uviedol glasgowský klub vo vyhlásení. „Hoci tieto výroky zazneli ešte pred Derekovým vymenovaním, klub považuje predmetnú otázku za dôležitú a je presvedčený, že rozhodnutie treba napadnúť.“
Celtic v úplnom závere predposledného ligového kola hral na ihrisku Motherwellu nerozhodne 2:2. Po preskúmaní situácie systémom VAR však rozhodcovia nariadili pokutový kop za ruku domáceho hráča. Kelechi Iheanacho ho v 99. minúte premenil a zariadil triumf hostí 3:2. Víťazstvo znamenalo, že o titule rozhodol duel proti Hearts na štadióne Celtic Park v poslednom kole. Hearts potrebovali na zisk prvého škótskeho titulu od roku 1960 minimálne remízu, Celtic však otočil skóre a triumfoval 3:1.
Rangers angažovali McInnesa v júni a nový ligový ročník odštartujú 31. júla proti Dundee United. Bývalý stredopoliar Rangers v minulosti trénoval aj Kilmarnock a Aberdeen. Informovala agentúra AP.
McInnes, ktorý v tom čase viedol Heart of Midlothian, označil rozhodnutie nariadiť pokutový kop v nadstavenom čase za „skutočne nechutné“. Celtic vďaka tomu v predposlednom kole zdolal Motherwell 3:2 a priblížil sa k rekordnému 56. titulu škótskeho majstra. SFA v stredu oznámila štvorzápasový trest, pričom jeden duel podmienečne odložila do konca sezóny 2026/2027.
Rangers oznámili, že sa proti rozhodnutiu odvolajú. „Nemyslíme si, že Derekov názor na rozhodnutie, ktoré zásadne ovplyvnilo zápas, predstavoval útok na kompetentnosť alebo integritu rozhodcov. Jeho vyjadrenia smerovali proti samotnému verdiktu a nepredstavovali všeobecnú kritiku rozhodcov. Pri spravodlivom posúdení a zohľadnení kontextu Derekove slová neobsahovali obvinenie zo zaujatosti, neschopnosti ani nečestnosti,“ uviedol glasgowský klub vo vyhlásení. „Hoci tieto výroky zazneli ešte pred Derekovým vymenovaním, klub považuje predmetnú otázku za dôležitú a je presvedčený, že rozhodnutie treba napadnúť.“
Celtic v úplnom závere predposledného ligového kola hral na ihrisku Motherwellu nerozhodne 2:2. Po preskúmaní situácie systémom VAR však rozhodcovia nariadili pokutový kop za ruku domáceho hráča. Kelechi Iheanacho ho v 99. minúte premenil a zariadil triumf hostí 3:2. Víťazstvo znamenalo, že o titule rozhodol duel proti Hearts na štadióne Celtic Park v poslednom kole. Hearts potrebovali na zisk prvého škótskeho titulu od roku 1960 minimálne remízu, Celtic však otočil skóre a triumfoval 3:1.
Rangers angažovali McInnesa v júni a nový ligový ročník odštartujú 31. júla proti Dundee United. Bývalý stredopoliar Rangers v minulosti trénoval aj Kilmarnock a Aberdeen. Informovala agentúra AP.