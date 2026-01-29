< sekcia Šport
Kouč Senegalu dostal od CAF trest zastavenia činnosti na 5 duelov
Pyká tak za svoje konanie v závere riadneho hracieho času vo finále Afrického pohára národov, keď vyzval svojich zverencov, aby po odpískaní penalty v neprospech jeho tímu odišli z ihriska.
Autor TASR
Dakar 29. januára (TASR) - Tréner futbalistov Senegalu Pape Thiaw dostal od Africkej futbalovej konfederácie (CAF) trest zastavenia činnosti na päť stretnutí a pokutu 100.000 dolárov. Pyká tak za svoje konanie v závere riadneho hracieho času vo finále Afrického pohára národov, keď vyzval svojich zverencov, aby po odpískaní penalty v neprospech jeho tímu odišli z ihriska. Senegal napokon zvíťazil nad Marokom 1:0 po predĺžení a stal sa africkým šampiónom.
CAF označila Thiawa za zodpovedného z poškodenia dobrého obrazu finálového stretnutia a z nešportového správania sa. Trestu sa nevyhli ani hráči na oboch stranách. Senegalskí útočníci Iliman Ndiaye and Ismaila Sarr, ktorí obaja pôsobia v anglickej Premier League, si v stretnutí pod kuratelou CAF nezahrajú dvakrát za nešportové správanie sa voči rozhodcovi. Za nevhodné správanie dostal stopku na tri stretnutia aj marocký útočník Ismael Saibari, kapitán marockej reprezentácie a obranca Achraf Hakimi sa v medzištátnom stretnutí v Afrike nepredstaví dvakrát. Senegalská futbalová federácia dostala pokutu 615.000 dolárov za viaceré pochybenia, Marocká futbalová federácia (FRMF) musí zaplatiť 200.000 dolárov za nevhodné správanie podávačov lôpt.
Finále Afrického pohára národov v Rabate poznačil divoký záver riadneho hracieho času, v ktorom Senegalčania po nariadenej jedenástke v prospech Maroka takmer opustili ihrisko. Niektorí hráči boli nakrátko už v útrobách štadióna. Situácia vyústila aj do horúcej atmosféry na tribúnach. Niektorí fanúšikovia hádzali vytrhnuté sedadlá a ďalšie predmety a snažili sa vtrhnúť na hraciu plochu. Po 20-minútovom prerušení Brahim Diaz nariadený pokutový kop nepremenil, senegalský brankár Edouard Mendy si v 24. minúte nadstaveného času s jeho „panenkou“ poľahky poradil. Maroko tak nevyužilo šancu získať prvý africký titul po 50 rokoch. V štvrtej minúte predĺženia rozhodol o triumfe Senegalu stredopoliar španielskeho Villarrealu Pape Gueye. Informovala AFP.
