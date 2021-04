Kouč Slavie Trpišovský pred odvetou s Arsenalom: Rozhodne defenzíva

Odvetné zápasy štvrťfinále Európskej ligy UEFA, ŠTVRTOK 15. apríla, 21.00 h:



Slavia Praha - Arsenal Londýn /prvý zápas 1:1, rozhoduje: Cüneyt Çakir (Tur.)/

Manchester United - Granada CF /prvý západ 2:0, rozhoduje: István Kovács (Rum.)/

AS Rím - Ajax Amsterdam /prvý zápas 2:1, rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/

FC Villarreal - Dinamo Záhreb /prvý zápas 1:0, rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)/

Bratislava 14. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Slavie Praha Jindřich Trpišovský pred štvrtkovou štvrťfinálovou odvetou Európskej ligy UEFA tlmí prílišný optimizmus. Jeho zverenci uhrali na pôde Arsenalu Londýn sľubnú remízu 1:1, no podľa kouča "zošívaných" budú musieť o postup ešte tuho bojovať. Slavia ťahá v Edene 31-zápasovú domácu sériu bez prehry, ktorá trvá od novembra 2019.Na odvetný štvrťfinálový duel s Arsenalom sa naladila víťazstvom 2:0 v prestížnom pražskom derby so Spartou a priblížila sa k obhajobe titulu českého majstra. "Určite nám to vlialo sebavedomie pred štvrtkovým súbojom, ktorý bude veľmi náročný. Ak chceme uspieť proti Arsenalu, musíme podať maximálny výkon a vyvarovať sa chýb v obrane. Naša defenzíva musí fungovať stopercentne, nie ako v Londýne, kde sme po našej štandardke dostali z rýchleho protiútoku gól," zdôraznil Trpišovský. Slovenský stredopoliar Jakub Hromada odohral na Emirates Stadium prvý polčas, proti Sparte sa dostal na ihrisko až v závere.Kormidelník Arsenalu Mikel Arteta si uvedomuje, že Slavia to proti tímom z Britských ostrovov vie. V šesťnásťfinále vyradila Leicester City a v osemfinále prešla cez Glasgow Rangers: "."Arsenal zrejme nastúpi bez Bukaya Saku. Devätnásťročný krídelník sa zranil v nedeľnom ligovom zápase so Sheffieldom United. Po Kieranovi Tierneym, Davidovi Luizovi, Emilemu Smithovi či Martinovi Ödegaardovi je ďalším, ktorý pravdepodobne vynechá duel EL. "" posťažoval si Arteta.V komfortnej pozícii sú hráči Manchestru United, ktorí v úvodnom zápase zvíťazili na ihrisku španielskej Granady 2:0. Zaujímavú konfrontáciu sľubuje duel medzi AS Rím a Ajaxom Amsterdam. Rimania triumfovali v Holandsku 2:1, no podľa trénera Paula Fonsecu je všetko otvorené. "," upozornil portugalský kouč. FC Villarreal privíta Dinamo Záhreb, z horúcej chorvátskej pôdy si priniesol víťazstvo 1:0.