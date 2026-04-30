Kouč SR18 Dendis vyzdvihol tím: Chalani robia všetko pre Slovensko
Slovenskí hokejisti prekvapenie nedopustili a Dánsko po dominantnom výkone zdolali hladko 7:1. Po štvrtý raz za sebou si tak zahrajú o medaily.
Autor TASR
Trenčín 30. apríla (TASR) - Štvrťfinále na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov bolo pohromou pre oba zámorské tímy. Obhajca titulu z Kanady podľahol Švédom 2:4, víťaz B-skupiny USA nestačil na Lotyšsko 2:5. Slovenskí hokejisti však prekvapenie nedopustili a Dánsko po dominantnom výkone zdolali hladko 7:1. Po štvrtý raz za sebou si tak zahrajú o medaily.
Slováci v stredajšom zápase rozhodli v Trenčíne o svojom triumfe už v prvej tretine, vyhrali ju 5:1. „Zápas sme začali výborne. Dali sme góly na začiatku a to sme chceli. A potom nám už všetko išlo. V druhej tretine trošku poľavili, ale potom sme sa vrátili späť k tej našej hre a v tretej tretine sme to iba dokončili,“ povedal obranca Jakub Floriš, ktorý otvoril skóre zápasu. „Dostal som prihrávku od spoluhráča z obrany a už som videl, že dánsky obranca je na kolene. Tak som si ho stiahol a strieľal som tam, kde bolo voľné,“ opísal svoj zásah.
Ďalšie góly pridali Slováci v zostávajúcom priebehu hry, blysol sa najmä útočník Timothy Kazda. Presadil sa dvakrát a pridal dve asistencie. Po zápase už myslel na semifinálového súpera z Lotyšska, ktorý zaskočil jedného z favoritov na titul. „Lotyši sú veľmi kvalitní, tak ako každý súper na turnaji. A budeme sa snažiť pripraviť sa na sto percent a uvidíme, čo sa stane. To že postúpili Lotyši je prekvapujúce, ale každý súper je kvalitný.“
Mladí slovenskí hokejisti majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. Uplynulé tri roky po sebe (2023, 2024 a 2025) ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí. Teraz by chceli semifinálovú prekážku zvládnuť a ukazuje sa, že postúpiť z 1. miesta v skupine môže byť kľúčové. „To prvé miesto je pre chalanov. To nie je o nás o tréneroch. To prvé miesto sme nevybojovali my, ale chalani. Svojím prístupom, tým ako sa pripravujú na zápasy, čo do toho dávajú, ako sa obetujú a aká sú partia. Je to jedna hokejová rodina. Sme radi za to ako pristupujú k povinnostiam, ako bojujú za Slovensko a ako tešia slovenských fanúšikov. Robia malé veci, zrážajú sa a robia všetko pre Slovensko,“ povedal tréner Martin Dendis.
Práve tréner však musí hráčom vštepiť víťaznú mentalitu a to sa mu darí už niekoľko sezón. „Partia je základ. A potom sa už tie veci na seba nabaľujú ako taká snehová guľa. Tí chalani si doprajú a to je dôležité. V tíme nie je nikto, kto si ide individuálnou cestou. Vážia si malé veci. Jeden pre druhého sa obetujú a je radosť taký tím trénovať.“
V semifinále však musia jeho zverenci zlepšiť disciplínu. Tú mali proti Dánom výbornú, ale v druhej polovici tretej tretiny sa nechali strhnúť a inkasovali tri tresty po sebe. „My chceme byť vždy zdravo agresívni. Takže prihodilo sa to. Ale čo sa týka disciplíny, tak chalani makajú, drú, tie zápasy sa hrajú na hrane. Tam je tenká hranica medzi vylúčením a nevylúčením. A je to niekedy aj na rozhodcovi. Boli tam nejaké tresty, udialo sa to. Berieme to ako fakt a ideme ďalej,“ uzavrel Dendis.
