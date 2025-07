Kouč SR21 Kentoš podpísal zmluvu na ďalší kvalifikačný cyklus s opciou

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov povedie aj v nasledujúcom kvalifikačnom období doterajší tréner Jaroslav Kentoš, ktorý podpísal zmluvu s opciou v prípade postupu na šampionát v roku 2027. Ten sa uskutoční v Albánsku a Srbsku. V stredu o tom informoval prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.



Kentoš je na čele dvadsaťjednotky od roku 2020 a tento rok s ňou absolvoval domáci šampionát. Mladí Slováci prehrali v základnej skupine s favorizovanými tímami Španielska (2:3) a Talianska (0:1), pričom už pred posledným zápasom bol ich osud spečatený. So šampionátom sa domáci tím rozlúčil víťazstvom 2:1 nad Rumunskom a so ziskom troch bodov obsadil v tabuľke A-skupiny tretie miesto. Napriek nepostupu do štvrťfinále však zanechal sympatický dojem, ktorý vyústil do predĺženia zmluvy s trénerom.



„Zmluvu sme podpísali až dnes, ale boli sme dohodnutí už predtým. Tak, ako sme to už niekoľkokrát deklarovali, pán Kentoš odviedol úžasnú prácu, úžasný progres, takže my sme ani nerozmýšľali nad iným riešením. Podpísali sme zmluvu na ďalší kvalifikačný cyklus s opciou v prípade postupu,“ povedal o podpise zmluvy Kováčik.