< sekcia Šport
Kouč Sullivan po prvom góle Sýkoru v NHL: Vždy odovzdá 110 percent
Trénerovi Sullivanovi sa pozdáva najmä jeho mentálne nastavenie.
Autor TASR
New York 28. marca (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora po premiérovom presnom zásahu v NHL do siete Chicaga neskrýval nadšenie a prvý gól v najprestížnejšej lige označil za splnený sen. Tréner newyorských Rangers Mike Sullivan prirovnal herný prejav 21-ročného Slováka ku „psovi, ktorý naháňa kosť“ a za najvýraznejšiu vlastnosť považuje jeho pracovnú morálku.
Sýkora sa presadil vo svojom druhom zápase v profilige, v AHL predtým v tejto sezóne nazbieral za Hartford 29 bodov (12+17). V prečíslení dvoch na jedného využil prihrávku Willa Cuylleho a strelou zapästím zvýšil v dueli na 3:1: „Videl som miesto pod vyrážačkou brankára, tak som tam skúsil trafiť a potom som bol taký nadšený, že ten pocit ani nedokážem opísať.“ Rangers napokon zvíťazili 6:1. „Len pred dvoma dňami som odohral prvý zápas a dnes som už strelil gól. Snažím sa užívať si každý moment s týmito chalanmi a chcem im pomáhať k výhram,“ tešil sa Sýkora po premiérovom góle, ktorý dosiahol pri debute v slávnej Madison Square Garden.
Trénerovi Sullivanovi sa pozdáva najmä jeho mentálne nastavenie. „To, že nie je najväčší na ľade a aj napriek tomu je v každom súboji, len potvrdzuje, aký typ hráča je. Pripomína psa, ktorý naháňa kosť, a to za každého stavu. Vždy odovzdá 110 percent, to sa nám na ňom páči. Predtým, než sme ho povolali do tímu, sme s ostatnými členmi realizačného tímu vždy vyzdvihovali jeho pracovnú morálku,“ vyjadril sa Sullivan po zápase.
Kouč Rangers vyzdvihol, akým spôsobom Sýkora do NHL naskočil. „Myslím, že už proti Torontu sa ukázal vo veľmi dobrom svetle. Všimol som si niekoľko nenápadných vecí. Vedel skvelo zakryť puk pri mantineli a pomohol nám dostať sa z obranného pásma. Každý vidí jeho energiu pri napádaní, no ako krídlo aj popri mantineloch ukázal, že vie zvládnuť ťažké situácie. Ceníme si ho pre jeho prístup. Reakcia jeho spoluhráčov po góle hovorí za všetko,“ uzavrel Sullivan. Kamery po góle zachytili Američana Vincenta Trochecka i ďalšie hviezdy tímu v objatí na striedačke s mladým Slovákom.
