Kouč Zvolena Oremus po postupe do semifinále vyzdvihol aj Bystričanov

Zvolen 2. apríla (TASR) – Hokejisti Zvolena sa stali po bratislavskom Slovane druhými semifinalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V piatok večer zdolali v piatom zápase štvrťfinále Banskú Bystricu na domácom ľade 3:2 po predĺžení, sériu vyhrali 4:1, pričom ich tréner Peter Oremus okrem radosti z postupu vyzdvihol aj výkon súpera.



"Séria s Banskou Bystricou bola náročná. Oba tímy hrali veľmi dobrý hokej. Diváci na štadiónoch si prišli na svoje. Chlapcom na oboch stranách nie je čo vyčítať, pre postup urobili maximum. Mňa teší, že sme súpera zdolali. Banská Bystrica má dobrý mančaft. Stačí si pozrieť ich mená, hrajú fyzický hokej. Hlavne na konci základnej časti to potvrdili, víťazstvo nad nimi je pre nás dôležité," uviedol po víťaznom zápase tréner Zvolena Peter Oremus, pričom vyzdvihol výkon svojho mužstva predovšetkým v predĺžení: "V závere zápasu a od prvej minúty predĺženia sme boli lepší. Gól visel na vlásku. V predĺžení bolo riziko, že môžeme prepadnúť, ale v každom striedaní sme mali šancu a gól padol napokon v pravú chvíľu."



Banskobystričania končia sezónu prvého apríla. Nechceli pripustiť tento scenár, avšak s početnými absenciami nestačili so silami na majstrovský Zvolen. V piatok tréner Antti Karhula točil od začiatku iba tri formácie. Po prehre neskrýval sklamanie: "Chceli sme vo Zvolene vyhrať a doniesť túto sériu ešte domov. Na ničom inom nezáležalo. Boli sme blízko, hráči nechali na ľade všetko. Cítime smútok a sklamanie. Som však hrdý na chlapcov, v posledných zápasoch síce ťahali za kratší koniec, no odovzdali zo seba všetko. Snažili sme sa, tlačili sme sa za gólmi. Teraz je to pre nás ťažké, ale je to tak, ako to je. O tomto je šport, raz ste hore, raz dole. Musíme sa z toho dostať. Chcem zagratulovať aj súperovi. Vo všetkých zápasoch hrali zvolenskí hokejisti dobre. Ak zvíťazíte v sérii 4:1, zaslúžene postupujete."



Karhula sa po poslednom zápase sezóny vyjadril aj k svojej budúcnosti pri tíme Banskej Bystrice: "O svojej budúcnosti momentálne nič neviem. Nasledujúci týždeň sa o tom budeme rozprávať. Odkedy som však do tohto mužstva prišiel, veľmi sa mi páčila práca s týmito hráčmi. Stále mali otvorené oči a chceli sa učiť nové veci. Veľmi som si užíval každý deň, niekedy sme hrali veľmi dobrý hokej."