Kouča Slovana teší návrat do Anglicka: Je radosť hrať tam futbal

Wolverhampton 6. novembra (TASR) - Ján Kozák ml. si mohol cestou do dejiska štvrtkového duelu futbalovej Európskej ligy obnoviť spomienky na svoje pôsobenie v Anglicku. Ako tréner povedie ŠK Slovan Bratislava na pôde Wolverhamptonu Wanderers, počas hráčskej kariéry si obliekal dres neďalekého West Browmichu Albion.



Bývalý stredopoliar absolvoval v Premier League šesť stretnutí v roku 2006. Aj keď Wolves vtedy nehrali najvyššiu súťaž, Kozák vie, čo sa dá od prostredia očakávať. V dosahu letiska East Midlands, kam Bratislavčania prileteli v stredu s miernym oneskorením, sídlia "nakope" okrem Wolverhamptonu a WBA aj Leicester City, Derby County, Nottingham Forest, Aston Villa či Birmingham City: "Teším sa, je radosť hrať tam futbal. Bude to vidno, profesionalita a všetko okolo, takže mám z toho len príjemné pocity."



O desať rokov neskôr po Kozákovi si anglickú atmosféru vyskúšal jeho súčasný zverenec Andraž Šporar. Nie však ako "domáci", vo farbách švajčiarskeho FC Bazilej sa v skupinovej fáze Ligy majstrov predstavil na štadióne londýnskeho Arsenalu. "V Anglicku je futbal doma. Ja osobne sa veľmi teším a myslím si, že sa tešia aj moji spoluhráči. Je to pre nás jeden z najväčších zápasov, odkedy som v Slovane," zdôraznil slovinský útočník.



Verí, že úradujúci fortunaligový šampión môže vybojovať na zaplnenom vyše 30-tisícovom Molineux Stadium pozitívny výsledok: "Vieme, ako sa prezentujú, ukázali sme v prvom zápase, že s nimi môžeme hrať. Bude to trošku ťažšie ako v prvom zápase, pretože sú doma, ale my sme pripravení na náročné súboje. Uvidíme, ako to bude po 90 minútach. Za normálnych okolností by bol bod z Anglicka dobrý, ale sme v situácii, v ktorej by bolo dobré získať tri body. Doma sme s nimi prehrali, aj keď sme si to nezaslúžili. Teraz musíme ukázať kvalitu a charakter, ani bod by však nebol slabý výsledok."



vyslaný redaktor TASR ak