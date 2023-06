Koulibaly podpísal trojročný kontrakt so saudskoarabským Al Hilal

Londýn 25. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kalidou Koulibaly definitívne prestúpil z Chelsea Londýn do saudskoarabského klubu Al Hilal. Tridsaťdvaročný obranca podpísal s novým zamestnávateľom trojročný kontrakt.



"Kalidou Koulibaly odchádza z Chelsea po spečatení prestupu do saudskoarabského Al Hilal. Radi by sme Kalidouovi poďakovali za jeho prínos na ihrisku i mimo neho počas pôsobenia na Stamford Bridge a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej fáze jeho kariéry," citovala z oficiálneho vyhlásenia Chelsea agentúra AFP.



Francúz odohral v sezóne 2022/23 za Chelsea 23 zápasov v anglickej Premier League, v ktorých strelil dva góly a pridal jednu asistenciu. Jeho predchádzajúcim klubom bol taliansky Neapol, za ktorý hral osem rokov - od roku 2014 do roku 2022.