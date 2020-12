Koumetio sa stal najmladším debutantom FC Liverpool v Lige majstrov

Liverpool 10. decembra (TASR) - Billy Koumetio sa stal najmladším futbalistov FC Liverpool, ktorý nastúpil v Lige majstrov. V stredu na ihrisku Midtjyllandu (1:1) debutoval vo veku 18 rokov a 25 dní, keď vystriedal cez polčas Fabinha. Informoval o tom portál Daily Mail.



Minulý rok bol pritom pri senzačnom postupe "The Reds" do finále LM, keď doma zdolali Barcelonu 4:0 a zmazali manko 0:3. Koumetio však neparticipoval ako hráč, ale ako podávač lôpt. "Veľmi ma to namotivovalo, videl som najlepších hráčov sveta z blízka. Naštartovalo ma to k tvrdej drine, aby som sa im raz vyrovnal," povedal Koumetio v rozhovore pre klubový web.



Tréner Jürgen Klopp dal v Dánsku príležitosť aj ďalšiemu mladíkovi. Devätnásťročný stredopoliar Leighton Clarkson absolvoval celý duel. "Obaja sú veľmi schopní, ale musia sa ešte veľa učiť. A samozrejme dostanú na to čas. Sme radi za ich pomoc, pretože si môžu oddýchnuť starší hráči," pochválil svojich mladých zverencov Klopp.