Koundeho čaká operácia, mal by stihnúť štart novej sezóny

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Jules Kounde mal v utorok, iba deň po domácom zápase Ligy národov s Chorvátskom (0:1), absolvovať operáciu v oblasti zadného stehenného svalu. Tá by podľa AFP mohla schladiť záujem FC Chelsea o 23-ročného obrancu. Londýnsky klub chcel získať reprezentanta "Les Bleus" už pred rokom, no nedokázal skompletizovať včas jeho prestup z FC Sevilla.



Kounde nastúpil na Stade de France v základnej zostave, no striedal už v polčasovej prestávke. Podľa reprezentačného trénera Didiera Deschampsa bolo v pláne, že obranca neabsolvuje celý duel a tím vedel o jeho zdravotných problémoch už pred stretnutím. "Poznal som jeho fyzickú kondíciu. Na utorok mal naplánovaný chirurgický zákrok, pretože má problémy, ktoré sa ťahajú už niekoľko mesiacov," povedal Deschamps.



Jedenásťnásobný francúzsky reprezentant patrí v súčasnosti medzi najviac cenených mladých obrancov, meno si urobil už počas úspešného ťaženia Sevilly v Európskej lige 2019/2020. Do andalúzskeho klubu prišiel v roku 2019 z Bordeaux, za Sevillu odohral celkovo 95 ligových zápasov, v ktorých dal päť gólov. Okrem Chelsea sa o neho zaujíma aj FC Barcelona, v zmluve má výkupnú klauzulu vo výške 80 miliónov eur.



Kounde mal absolvovať operáciu v utorok v Bordeaux. "Cíti diskomfort v oblasti ľavých slabín. Problémy ho trápili celú uplynulú sezónu. Ak prebehne operácia podľa plánu, mal by sa stihnúť zotaviť do štartu ročníka 2022/2023," uviedol klub zo Sevilly vo svojom vyhlásení.