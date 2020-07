Kovač chce dostať AS Monaco späť na vrchol

Monako 22. júla (TASR) - Nový tréner futbalistov AS Monaco Niko Kovač má s tímom vysoké ambície. Po dvoch rokoch v nižších poschodiach tabuľky Ligue 1 chce "kniežatá" opäť dostať na najvyššie priečky.



Kovač nahradil cez víkend na lavičke Roberta Morena, ktorý doviedol AS na 9. miesto v tabuľke. "Monaco musí hrať na medzinárodnej úrovni a pohybovať sa na čelných priečkach," citovala Kovača agentúra AFP. Na splnenie cieľov však musí Monaco angažovať adekvátne posily.



Vďaka lukratívnym prestupom z uplynulého obdobia vedenie klubu avizovalo, že novému kormidelníkovi vyjde v ústrety. "Viceprezident Oleg Petrov a športový riaditeľ Paul Mitchell mi povedali, že spravia, čo je treba. Dôverujem im, preto som prišiel. A aj oni veria mne a za to im ďakujem," povedal Kovač, ktorý bol bez práce od novembra, keď skončil v Bayerne Mníchov.