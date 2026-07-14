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Kovačec je v kóme, Hannover žiada o pomoc prostredníctvom zbierky
Bývalý útočník v súčasnosti pracuje ako predajca ojazdených áut v Augsburgu. Za Hannover odohral medzi rokmi 1995 až 1997 v druhej a tretej lige dovedna 79 zápasov, v ktorých strelil 42 gólov.
Autor TASR
Mníchov 14. júla (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Krešo Kovačec je po urgentnej operácii v kóme. Jeho bývalý klub Hannover 96 žiada fanúšikov o pomoc pre 56-ročného niekdajšieho útočníka prostredníctvom vyhlásenej zbierky.
Podľa agentúry DPA podstúpil rodák z mesta Krapina v dnešnom Chorvátsku zákrok po náhlom prasknutí aorty. Počas neho došlo ku komplikáciám, ktoré viedli k mŕtvici a krvácaniu do mozgu. Otec dvoch detí je v kritickom stave. Klub z Hannoveru zverejnil na svojej stránke odkaz na zbierku, tú spustil jeho dlhoročný priateľ so súhlasom rodiny. Doteraz sa vyzbieralo takmer 20.000 eur.
Bývalý útočník v súčasnosti pracuje ako predajca ojazdených áut v Augsburgu. Za Hannover odohral medzi rokmi 1995 až 1997 v druhej a tretej lige dovedna 79 zápasov, v ktorých strelil 42 gólov. Po pôsobení v Hannoveri hral ešte za TeBe Berlín, FC Augsburg či Hansu Rostock, kde si vyskúšal aj najvyššiu Bundesligu.
Podľa agentúry DPA podstúpil rodák z mesta Krapina v dnešnom Chorvátsku zákrok po náhlom prasknutí aorty. Počas neho došlo ku komplikáciám, ktoré viedli k mŕtvici a krvácaniu do mozgu. Otec dvoch detí je v kritickom stave. Klub z Hannoveru zverejnil na svojej stránke odkaz na zbierku, tú spustil jeho dlhoročný priateľ so súhlasom rodiny. Doteraz sa vyzbieralo takmer 20.000 eur.
Bývalý útočník v súčasnosti pracuje ako predajca ojazdených áut v Augsburgu. Za Hannover odohral medzi rokmi 1995 až 1997 v druhej a tretej lige dovedna 79 zápasov, v ktorých strelil 42 gólov. Po pôsobení v Hannoveri hral ešte za TeBe Berlín, FC Augsburg či Hansu Rostock, kde si vyskúšal aj najvyššiu Bundesligu.