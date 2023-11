Kováčik aj za stavu 0:1 veril v postup, na ME si želá Anglicko

Bratislava 17. novembra (TASR) - Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik bol aj za stavu 0:1 stopercentne presvedčený, že národný tím zvráti výsledok štvrtkového zápasu kvalifikácie ME 2024 s Islandom. Jeho neochvejné pocity ho nesklamali, zverenci Francesca Calzonu zdolali severského súpera 4:2 a v lete budúceho roka budú súčasťou elitnej dvadsaťštvorky, ktorá sa predstaví na ME v Nemecku.



"Teraz už mám veľmi dobrý pocit. Od včera som bol taký nervózny, že so mnou nebola reč. Som šťastný, že to máme za sebou a postúpili sme tretíkrát na ME," boli prvé slová šéfa slovenského futbalu po stretnutí na vypredanom NFŠ v Bratislave. Islanďania to na postup sa chystajúcim Slovákom sťažili prvým gólom, ním však hladného súpera iba vydráždili a napokon odchádzali so štvorgólovým prídelom. "Za stavu 0:1 som to už neprežíval, bol som stopercentne presvedčený, že tento mančaft to zvládne," vravel Kováčik.



Viac ako rok od podpisu zmluvy s Calzonom je presvedčený, že angažovanie talianskeho trénera na lavičku slovenskej reprezentácie bol správny ťah. "Každé slovo je zbytočné. Calzona so svojím realizačným tímom a chlapcami dali nielen dnes všetkým jednoznačnú odpoveď. Rozhodnutie vybrať ho za trénera bolo správne. Budeme jediná krajina, ktorá sa na ME prebojovala z piateho koša," podotkol Kováčik. Postup na šampionát ho teší aj z ekonomického hľadiska. Zväzu naplní pokladnicu, pričom tretina zo získaných peňazí od Európskej futbalovej únie (UEFA) pôjde na rozvoj slovenského futbalu.



Slovákom sa podarilo kvalifikovať na ME z druhého miesta J-skupiny pred záverečným kolom. V nedeľu zakončia úspešnú kvalifikáciu na pôde Bosny a Hercegoviny, podľa Kováčika však určite nepôjde o "hodový" zápas. "Všetci si uvedomujeme, že máme ešte jeden zápas a my potrebujeme každý výsledok, aby sme sa posúvali v rebríčku."



Už 2. decembra sa v Hamburgu uskutoční žreb finálového turnaja. Hoci menoslov tímov ešte nie je kompletný, Kováčik TASR prezradil, koho by si želal za súpera. "Je príjemné pozrieť sa, kto všetko bude na šampionáte. Až do samotného žrebovania môžeme rozmýšľať a tipovať, koho nám prisúdi. Obľúbených súperov mám veľa, ale neviem, či by som sa s nimi chcel stretnúť. Ak mám povedať nejaký tím, tak by to bolo Anglicko."