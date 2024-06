Šéf SFZ Kováčik očakáva špičkovú organizáciu EURO: Cieľ je postup

Na snímke slovenskí futbalisti pred odchodom na majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku na letisku v Bratislave 11. júna 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenskí futbalisti pred odchodom na majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku na letisku v Bratislave 11. júna 2024. Majstrovstvá Európy vo futbale sa uskutočnia v Nemecku od 14. júna do 14. júla 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. júna (TASR) - Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) bude na ME v Nemecku považovať za úspech národného tímu postup zo základnej E-skupiny. Jánovi Kováčikovi sa páčili výkony mužstva Francesca Calzonu v príprave na šampionát, v ktorej zdolalo San Maríno a Wales zhodne 4:0, nechcel by ich však preceňovať.V zápase s Walesom predviedli Slováci dominantný výkon a naladili sa na ME hladkým triumfom nad kvalitným protivníkom, ktorému len tesne ušla účasť na finálovom turnaji." povedal pre TASR Kováčik, ktorého čaká v pozícii šéfa slovenského futbalu tretí veľký turnaj.uviedol Kováčik.Na ME 2016 vo Francúzsku zažil postup do osemfinále, na ME 2020 bola pre slovenských futbalistov konečnou stanicou skupinová fáza. Prienik do vyraďovacej fázy medzi 16 najlepších tímov by šéf SFZ považoval za úspech.," dodal pre TASR Kováčik.Nesúhlasí však so všeobecným názorom, že favorit skupiny je Belgicko. "Kováčika priamo v Nemecku čakajú viaceré povinnosti. "načrtol svoj program počas ME.Prezident SFZ je presvedčený, že Nemci zvládnu organizáciu turnaja na jednotku a to aj napriek bezpečnostným hrozbám. "" doplnil Kováčik.