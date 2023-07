Kováčik plakal od šťastia po hetriku, Polievka nešetril kritikou

Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Úvodný zápas prvého kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Niké ligy medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou priniesol až päť gólov. Domáci tím spod Urpína duel prehral 1:4, keď až tri góly zaznamenal Peter Kováčik.



Stredopoliar Železiarov nemal minulú sezónu vydarenú. Pre zranenia nastúpil zhruba do tretiny zápasov. "Minulú sezónu som dal v štrnástich zápasoch dva góly a teraz v jednom rovno tri. Dúfam, že to takýmto tempom bude pokračovať. Posledný rok bol pre mňa ťažký, Dvakrát som prekonal zranenie, nevedel som sa na konci sezóny do hry dobre dostať, ale pomohlo mi veľa ľudí v klube a v rodine, za to som strašne rád. Aj preto som nechal voľný priebeh emóciám po mojom treťom góle," vysvetľoval Kováčik svoj plač na ihrisku po dosiahnutí hetriku v poslednej nadstavenej piatej minúte duelu.



Podbrezovčania v derby stretnutí na pôde rivala spod Urpína zaslúžene triumfovali. Boli lepším tímom, vytvárali si šance, systematickou hrou išli za tromi bodmi. "Veril som, že vyhráme. Veľa ľudí nás podceňovalo, ale my poznáme naše kvality. Podali sme veľmi dobrý výkon a môj hetrik je pre mňa čerešnička na torte. Od začiatku zápasu sme boli lepším tímom, len Bystrica potrestala našu chybu a išla do vedenia. Dobre sme na to zareagovali, hrali sme ďalej svoju hru a našťastie sa nám podarilo rýchlo otočiť výsledok. Druhý polčas bol ťažší, ale rozhodol gól na 1:3 v nadstavenom čase. To súpera zlomilo. Môj gól na 1:4 bol pekný, bol to úžasný pocit. Aj keď hetrik ma bude stáť v šatni draho," dodal mladý iba 21-ročný futbalista.



Banskobystričania sklamali svojich priaznivcov. Hoci išli do vedenia gólom kapitána Róberta Polievku, tak o náskok ešte do polčasu prišli a po zmene strán nepredviedli oslnivú hru, aby mohli zvrátiť stav. Napokon, v nadstavenom čase inkasovali ešte dvakrát. "Zaslúžene sme prehrali, nemôžeme nič iné povedať, ani pol slova. Podbrezovčania boli lepšie pripravení, boli rýchlejší na lopte, vedeli, čo chcú hrať. My sme mali v prvom polčase ešte nejaké situácie, kedy sme to mohli strhnúť na svoju stranu. Po našom prvom góle som tam mal druhú šancu na 2:0. Ak by som to premenil, možno by zápas vyzeral inak, ale na keby sa nehrá. Zaslúžene sme prehrali a jediné šťastie, že to je v prvom kole, pretože máme celú sezónu na to, aby sme sa zlepšili a pracovali na veciach, ktoré nám v tomto zápase nevychádzali. Musíme zapracovať na odstránení chýb. Podbrezová nás v určitých fázach do ničoho nepustila a Peťo Kováčik mal asi svoj deň. Musíme sa pozerať na seba, nemôžeme doma prehrať takýmto výsledkom. Takto nemôžeme vyzerať na ihrisku," nešetril kritikou kapitán Bystrice Róbert Polievka.