Kováčik s Belaníkom navrhnú meno trénera reprezentácie do 31.decembra

Bratislava 7. decembra (TASR) - Do 31. decembra tohto roku má navrhnúť prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik spolu s viceprezidentom pre reprezentáciu Karolom Belaníkom meno nového trénera reprezentácie Slovenska. Na utorkovom zasadnutí výkonného výboru SFZ dostali od jeho členov mandát na tento krok potom, ako si vypočuli hodnotiacu správu kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 od trénera reprezentácie A-tímu Štefana Tarkoviča.



Slovensku sa nepodarilo postúpiť ani do baráže o finálový turnaj, v kvalifikačnej H-skupine skončilo tretie za víťazným Chorvátskom a druhým Ruskom. Do Kataru priamo postúpili vicemajstri sveta, Rusov čaká v marci budúceho roka baráž o finálový turnaj MS. Štvrtí Slovinci mali na konte rovnako bodov ako Slováci, ktorí ale mali lepšie skóre.



"Výkonný výbor zobral na vedomie analýzu Štefana Tarkoviča, vyhodnotil ju ako jednu z najlepších za posledné roky. A spoločne s viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karolom Belaníkom sme dostali mandát, aby sme navrhli výkonnému výboru do 31.12. meno trénera," povedal prezident SFZ vo videoreakcii po zasadnutí VV pre oficiálny web zväzu.



Slovensko sa doposiaľ na svetovom šampionáte predstavilo len raz v roku 2010 v JAR. Zverenci trénera Vladimíra Weissa uspeli v kvalifikácii v konkurencii Slovinska, Poľska aj Česka a na šampionáte sa prebojovali do osemfinále, keď dokázali s skupine zvíťaziť nad Talianmi, ktorí obhajovali titul majstrov sveta.