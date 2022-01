Kováčik sa v Nyone stretol na informatívnom rokovaní s Čeferinom

Bratislava 31. januára (TASR) - Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik sa v pondelok stretol v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) s jej prezidentom Aleksandrom Čeferinom. Témami pracovnej cesty boli okrem iných aj usporiadania významných podujatí, ktoré chce SFZ počas nasledujúcich rokov organizovať. V tomto kalendárnom roku sa na Slovensku budú konať majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov a okrem toho má SFZ záujem hostiť aj šampionát futbalistov do 21 rokov v roku 2025. Rozprávalo sa aj o návrhu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na usporiadanie majstrovstiev sveta v dvojročnom cykle.



Na stretnutí slovenskú stranu zastupoval aj generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, nechýbali generálny sekretár UEFA Theodor Theodoridis a riaditeľ oddelenia pre národné futbalové asociácie Zoran Lakovič. "Predstaviteľov UEFA sme informovali o stave futbalu na Slovensku, o pripravenosti turnaja do 19 rokov a aj o stave našej prihlášky na kandidatúru o EURO do 21 rokov," povedal pre zväzový web generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.



Zástupcovia oboch organizácií diskutovali aj o rozvojovom programe HatTrick. Predstavitelia UEFA pochválili najmä aktivitu SFZ v rámci programu grassroots – projekt Školského pohára. Ten je najúspešnejšou a najväčšou športovou súťažou pre základné a stredné školy na Slovensku. Jedným z cieľov Školského pohára je prilákať čo najviac mladých hráčov. Školský pohár je však len jedným z príkladov využitia finančnej podpory SFZ z programu HatTrick. SFZ už v uplynulých rokoch investoval veľkú časť finančnej podpory z daného programu, do rozvoja futbalovej infraštruktúry v krajine, keď vzniklo 14 tréningových ihrísk s umelou hracou plochou. Tie slúžia najmä na tréningové účely, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa dajú využiť aj na zápasy v nižších alebo dorasteneckých súťažiach. "UEFA ocenila naše projekty, ktoré sa týkajú rozvoja futbalu u detí a to najmä Školský pohár. To bolo hodnotené veľmi vysoko, čo nás teší," dodal Palenčík.