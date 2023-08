Kovačócy má miestenku na OH: Musel som podať stopercentný výkon

Bratislava 30. augusta (TASR) – Trapista Marián Kovačócy je po Zuzane Rehák Štefečekovej (trap), Vanese Hockovej (skeet), Patrikovi Jánym (VzPu 10 m) a Danke Bartekovej (skeet) piaty slovenský strelec, ktorý si zabezpečil miestenku na OH v Paríži (26. júla – 11. augusta 2024). Príslušník ŠCP zvíťazil na minulotýždňových MS v Baku v mimoriadne vyrovnanej a kvalitnej súťaži v kvalifikácii a vo finále obsadil 2. miesto nástrelom 41 bodov.



"V Baku je jedna z najlepších strelníc na svete, čo bolo vidieť aj na kvalitných výsledkoch. Žiaľ, my máme k dispozícii iba nespôsobilú strelnicu v Trnave a musíme chodiť trénovať do zahraničia," povedal na stredajšej tlačovej konferencii Kovačócy. K samotným pretekom, na ktorých si vybojoval svoju tretiu účasť na olympijských hrách (Rio 2016, Tokio 2020), dodal: "Som veľmi šťastný zo zisku striebornej medaily. Keď sme začínali súťaž, vedeli sme, že k dispozícii budú štyri miestenky na OH, keďže dvaja Američania ich už mali vybojované. Bol som pokojný, musel som podať stopercentný výkon, podarilo sa."



Kovačócyho tréner Mário Filipovič pripomenul: "V príprave sme absolvovali preteky Svetového pohára a do dejiska majstrovstiev sme cestovali o tri dni skôr pre aklimatizáciu a prispôsobenie sa strelnici i konkrétnemu prostrediu. Všetko, vrátane príjemného počasia, nám vyšlo. V mojich očiach to bola pre Mariána bezkonkurenčne jeho najlepšia súťaž. Zvykne sa hovoriť, že k úspechu potrebujeme to povestné šťastie. Dovoľujem si teraz tvrdiť, že on ho ani nepotreboval. Všetko zvládol sám, bol stopercentne pripravený. Jediné, čo nám trochu urobilo problémy, bola zmena terčov vo finále. A to spôsobilo, že prvé dva netrafil. Rýchlo sa však prispôsobil letu a urobil všetko, čo mal spraviť."



Tohtoročná sezóna sa pre Kovačócyho ešte nekončí. V programe má ME v chorvátskom Osijeku, majstrovstvá Slovenska a finále Svetového pohára v katarskej Dauhe. V pláne má tiež vyskúšať si strelnicu, na ktorej sa bude bojovať o olympijské medaily. Nebude to v samotnom Paríži, ale v meste Chateauroux, na juh od Paríža. "Teraz si dám do konca týždňa oddych. Neskôr budeme chodiť na tréningy do maďarského Dunakiliti," dodal Kovačócy.