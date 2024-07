Kovačócy nepostúpil z kvalifikácie do finále trapu

Chateauroux 30. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Marián Kovačócy nepostúpil do finále trapu na OH v Paríži. V dvojdňovej kvalifikácii nazbieral 117 bodov a už pred jej skončením bolo jasné, že sa medzi finálovú šesticu nedostane.



Kovačócy urobil v piatich 25-ranových položkách celkovo osem chýb. Po pondelkovom prvom kvalifikačnom dni figuroval na 20. priečke, keď zostrelil 70 zo 75 "holubov". V utorkovej štvrtej položke pridal jeden nepresný výstrel a v záverečnej piatej ďalšie dva. V konkurencii 30 strelcov tak skončil v dolnej polovici výsledkovej listiny. "Prvá položka mi nevyšla, ďalšie boli v poriadku. 70 je však málo, nie som spokojný," zhodnotil po prvom dni kvalifikácie svoj výkon Kovačócy a tušil, že na postup to stačiť nebude.



Pre 39-ročného Kovačócyho to bola tretia olympijská účasť. V Riu de Janeiro 2016 obsadil v tejto disciplíne 18. miesto, pred tromi rokmi v Tokiu skončil spoločne s Janou Špotákovou v mix trape na ôsmom mieste. V individuálnom trape je majster sveta z roku 2009 a vicemajster sveta z vlaňajška.