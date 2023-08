Kovačócy postúpil do finále trapu na MS a zaistil si OH2024

Baku 24. augusta (TASR) - Slovenský strelec Marián Kovačócy postúpil vo štvrtok na MS v Baku do finále trapu a zaistil si tak miestenku na OH 2024 v Paríži. Tú získali najlepší štyria strelci zo svetového šampionátu, ktorí ešte nemali istý štart na olympiáde. Pre Slovensko tak ide o piatu streleckú miestenku na budúcoročné olympijské hry.



V šesťčlennom finále figurujú aj Američania William Hinton a Derrick Mein, ktorí mali Paríž zaistený už predtým. Kovačócymu ušiel v kvalifikácii len jeden terč a dosiahol 124 bodov. Prvú pozíciu potvrdil aj v rozstrele a zabojuje o prvý titul a prvú individuálnu medailu na MS od roku 2009. Olympiáda v Paríži bude preňho tretia, doposiaľ štartoval v Riu 2016 a Tokiu 2020.



Zo Slovákov majú okrem neho miestenku aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m), Vanesa Hocková a Danka Barteková (obe skeet). Vo štvrtkovej kvalifikácii boli aj ďalší Slováci Erik Varga a Adrián Drobný – prvý menovaný obsadil 44. miesto so 119 bodmi. Drobný mal rovnaký nástrel, no na záverečnej položke získal o bod menej a obsadil 49. priečku.