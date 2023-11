Kovačócy obsadil v Dauhe 4. miesto v trape

SP Dauha - trap



finále:

1. Aziz Abdel Mehelba (Egypt) 46 bodov,

2. Daniele Resca (Tal.) 45,

3. Nathan Hales (V. Brit.) 34,

4. Marián KOVAČÓCY (SR) 26



Dauha 23. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Marián Kovačócy obsadil na podujatí Svetového pohára v Dauhe štvrté miesto v disciplíne trap. Vo finále dosiahol nástrel 26 bodov. Celkové víťazstvo si vystrieľal Egypťan Aziz Abdel Mehelba so 46 bodmi. Na druhom mieste skončil Talian Daniele Resca, ktorý zaostal za Afričanom o bod, tretí bol Nathan Hales z Veľkej Británie (34).Kovačócy postúpil do finále po vydarenej kvalifikácii, v ktorej skončil na druhej priečke so stratou jedného bodu na Brita Matthewa Johna Coward-Holleyho. Úvod finále mu však nevyšiel, keď zaváhal trikrát z prvých ôsmich výstrelov.