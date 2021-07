Kovačócy sa bojí karantény, Volko nič nesľubuje: Idem si to užiť

Bratislava 23. júla (TASR) - Smer Tokio v piatok nabrali ďalší dvaja slovenskí olympionici. Strelca Mariána Kovačócyho a šprintéra Ján Volka čakajú prvé súťaže na budúci víkend a obaja zhodne priznali, že najväčšie obavy majú z cestovania do dejiska hier. Prípadný kontakt s osobou pozitívnou na koronavírus počas presunu do Japonska by im mohol výrazne skomplikovať štart na OH.



"Najviac sa obávam, aby sme neskončili v karanténe ako naši dvaja atléti. To by bolo veľmi zlé. Najkritickejšie z tohto pohľadu sú lietadlo a preprava do Tokia," povedal pred odchodom Kovačócy, ktorý sa na olympiáde predstaví v mix trape spoločne s Janou Špotákovou. Ich súťaž je na programe v sobotu 31. júla. Pôvodne počítal s tým, že dostane šancu štartovať aj v trape jednotlivcov, no miestenky platia len pre súťaž dvojíc: "Bolo to pre mňa sklamanie, že nejdeme aj v jednotlivcoch. Musíme sa s tým vyrovnať, zabojovať a skúsiť podať v mixoch s Jankou čo najlepší výkon. Kontrolné preteky v Sielnici nám výsledkovo vyšli veľmi dobre a preto si myslím, že pripravení sme."



Okrem nich sa v olympijskom mix trape predstaví aj ďalšie slovenské duo Erik Varga a Zuzana Rehák Štefečeková. "Iba veľmi málo krajín sveta si dovolí poslať na olympiádu dva mixové tímy ako my. Beriem to ako veľké plus a dúfam, že aspoň jednému z nás sa podarí získať medailové umiestnenie. Viem, že tamojšia strelnica je betónová a je tam veľmi-veľmi teplo. Napriek tomu tam vraj všetko funguje ako má a na každú strelnicu sa dá zvyknúť. Najdôležitejšie je, aby bola dobrá viditeľnosť terčov v pozadí. V Tokiu to tak je, to je základ a teplo budeme musieť vydržať," tvrdí Kovačócy, ktorý sa už predstavil aj na OH pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro. V trape vtedy nepostúpil z kvalifikácie, obsadil 18. miesto.



Volka čakajú v Tokiu štarty na 100 a 200 metrov, z rozbehov sa pokúsi dostať čo najďalej. "Pokiaľ sa podarí akýkoľvek beh navyše okrem tých dvoch základných, tak budem spokojný. Zdravotne sa cítim dobre a myslím si, že som pripravený, hoci po tréningovom mikrocykle mierne unavený. Teraz si však tri dni oddýchnem a verím, že na olympiáde podám dobré výkony. Nič dopredu nesľubujem a netvrdím, že budem bežať úžasné časy, ale rozhodne do toho dám všetko," povedal halový majster Európy 2019 pred svojou premiérou na OH.



Väčšiu nervozitu ako zo svojich výkonov pociťuje zatiaľ Volko z vecí okolo olympiády. "Najhoršie bude vystáť rady na letisku a hlavne si dať pozor, aby niekto v okolí nebol pozitívny. Žiaľ, je to tak ako to je a snáď to v zdraví zvládneme. Budem sa chrániť ako sa bude dať. Kým nebudem v blokoch, stále som ešte na olympiáde neštartoval. Príliš sa tým však nezaoberám, pôjdem si užiť atmosféru, užiť si, že som na olympijských hrách," povedal Volko, ktorý sa už počas prípravy v Národnom športovom centre snažil simuloval teplo a vlhkosť v Tokiu: "Išlo o to adaptovať sa na podmienky, ktoré tam budú. Skúšal som aj skôr vstávať, už som si na to relatívne zvykol. Verím, že do pretekov sa stihnem úplne aklimatizovať."