Kovačócyho mrzí, že nedostal priestor v individuálnej súťaži

Tokio 31. júla (TASR) – Slovenský strelec Marián Kovačócy sa s olympiádou v Tokiu rozlúčil celkovým 8. miestom v mix trape. Sklamanie netajil, no oveľa viac ho mrzí, že sa nemohol predstaviť v individuálnej súťaži. Trúfal si na dobrý výsledok a načasoval aj formu.



Kovačócy spolu s reprezentačnou kolegyňou Janou Špotákovou obsadili v kvalifikácii 8. miesto výkonom 144 bodov. Špotáková netrafila v prvej položke dva asfaltové holuby, v tretej ďalšie tri. Kovačócy minul dokopy iba raz. "S výkonom som absolútne spokojný. So 75 terčov som strelil 74. Ale mrzí ma, že nám nechýbalo veľa na medailový rozstrel. Ale už nad tým netreba rozmýšľať, treba sa pozerať ďalej," uviedol Kovačócy po pretekoch.



Slovenský trapista priznal, že kolegyňu musel mentálne držať nad vodou: "S Jankou strieľam mix už dlhšie. Ona je viac nervóznejšia, občas som ju upokojoval. V poslednej položke, keď išlo o to, či pôjdeme do boja o medaily, tak už bola trochu nervóznejšia. Ale hodnotím to dobre, dobre to dopadlo."



Kovačócy sa však chcel v Tokiu predstaviť aj v individuálnej súťaži, no nestalo sa tak. A to ho mrzelo najviac: "Nabral som skúsenosti, ale trápi ma, že nám nepovolili individuálnu súťaž. Dozvedeli sme sa o tom šesť dní pred odletom. Je to škoda, lebo formu mám dobrú, aj preteky pred OH som mal dobré. Veril som si, aj keď každý deň je iný. Ale je to tak, ja sa s tým musím zmieriť a ísť ďalej."