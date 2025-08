Kovács z MTK Budapešť bude hosťovať v Košiciach

Košice 4. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Košice získal Mátyása Kovácsa na ročné hosťovanie z MTK Budapešť. Účastník Niké ligy informoval o príchode maďarského reprezentanta do 21 rokov na oficiálnej webovej stránke.



Kmeňový hráč MTK strávil uplynulú sezónu vo Fehérvári, ktorému sa nepodarilo zachrániť v najvyššej súťaži. V nej odohral 21-ročný krídelník už viac ako 50 zápasov, v národnom mužstve do 21 rokov má za sebou 15 duelov. „Opäť ide o hráča, ktorého sme hľadali do nášho profilu na pravú stranu ihriska. Pokračujeme v ceste, ktorú sme si pri tvorbe kádra nastavili. Je to veľmi šikovný a pohyblivý futbalista, veľmi dobrý s loptou a celkovo má dobrý dribling. Pevne verím, že zapadne do mužstva,“ povedal o novej posile športový riaditeľ klubu Marek Sapara.



„Mám vynikajúce prvé dojmy. Všetci ma tu srdečne privítali, štadión je nádherný, podmienky sú profesionálne. Popravde, Košice ma oslovili touto príležitosťou na hosťovanie a som presvedčený, že tento krok bude veľmi dôležitým stupienkom v mojej kariére,“ prezradil Kovács. Trénerovi Romanovi Skuhravému bude k dispozícii už v stretnutí 3. kola proti AS Trenčín. Do ligovej sezóny vstúpili Košičania prehrou 1:3 na pôde Podbrezovej.