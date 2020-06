Kovaľčukovi sa nedarí predať vilu v New Jersey

New Jersey 13. júna (TASR) - Ruský hokejista Iľja Kovaľčuk znížil predajnú cenu svojej vily v New Jersey o dva milióny amerických dolárov. Podľa novín The Middletown Press požadoval 37-ročný útočník za dom osemnásť miliónov, teraz ho ponúka za šestnásť.



Na predaj ho ponúkol vo februári 2019. Rozloha obydlia je približne 2000 metrov štvorcových. Dom má osem spální a jedenásť kúpeľní. K dispozícii je tiež bar, bazén a posilňovňa.



Kovaľčuk obliekol dres New Jersey Devils v roku 2010, klub s ním podpísal nezvyčajne dlhodobú zmluvu na pätnásť rokov. O tri roky neskôr však pôsobenie v zámorí ukončil a vrátil sa do Ruska, kde hral za SKA Petrohrad. Pred sezónou 2018/2019 sa však išiel späť do zámoria, odvtedy obliekal dresy Los Angeles Kings a Montrealu Canadiens, v súčasnosti je hráč Washingtonu Capitals.