Kovalík podľahol v 3. kole Roland Garros Dánovi Runemu 5:7, 1:6, 6:7

muži - dvojhra - 3. kolo:



Holger Rune (Dán.-13) - Jozef KOVALÍK (SR) 7:5, 6:1, 7:6 (2)

Paríž 1. júna (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík ukončil svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji Roland Garros v 3. kole dvojhry. Na parížskej antuke bol nad jeho sily 13. nasadený Dán Holger Rune, ktorý zvíťazil 7:5, 6:1, 7:6 (2).Tridsaťjedenročný slovenský tenista nastúpil na duel po životnom úspechu, keď v 2. kole vyradil ako "lucky loser" osemnástku turnaja Rusa Karena Chačanova. Aj s Dánom hral v prvom sete vyrovnanú partiu, v prvých siedmich gemoch si obaja hráči držali podanie, aby zápas následne prerušili na približne hodinu pre dážď. Ani tento moment Kovalíka nevyviedol z miery a hoci prvá hra po prestávke dospela pri jeho podaní do zhody, súpera k brejkbalu nepustil a vyrovnal na 4:4. Podanie si hráči držali až do 12. gemu, ten slovenský hráč nezvládol a prehral ho na nulu, Dán využil ihneď prvý brejkbal, ktorý bol zároveň setbalom.Tento moment akoby Kovalíka zaskočil a prehral aj hneď svoje nasledujúce podanie na 0:2 v druhom sete. Zápas však ešte nebol stratený a v piatom geme mal Kovalík šancu na rebrejk, nevyužil však dva brejkbaly. Hneď ďalšiu hru naopak stratil podanie na 1:5 a Dán set dopodával do víťazného konca. Tretí set priniesol opäť vyrovnanú partiu. Slovenský reprezentant síce stratil v tretej hre podanie, no hneď vzápätí súpera prvýkrát v zápase prelomil a podaril sa mu rebrejk. Situácia sa v sete zopakovala ešte raz, Kovalík prišiel o servis na 4:5, no hneď vzápätí si ho vzal späť na 5:5. Rozhodnúť tak musel tajbrejk. V ňom od stavu 2:1 pre Kovalíka uhral Rune šesť výmen za sebou a premenil prvý mečbal.