Kovalík v Hamburgu postúpil, Molčan uhral so Zverevom iba tri gemy

dvojhra - 1. kolo:



Jozef KOVALÍK (SR) - Thiago Seyboth Wild (Braz.) 7:6 (6), 6:4,

Alexander Zverev (Nem.-4) - Alex MOLČAN (SR) 6:0, 6:3,

Lorenzo Musetti (Tal.-3) - Elias Ymer (Švéd.) 6:4, 6:1,

Maximilian Marterer (Nem.) - Rudolf Molleker (Nem.) 7:6 (2), 6:2,

Cristian Garin (Čile) - Hugo Dellien (Bol.) 6:7 (3), 6:1, 6:3

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-7) - Pedro Cachin (Arg.) 2:6, 7:5, 6:2,

Arthur Fils (Fr.) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 7:5, 7:5







Hamburg 25. júla (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Hamburgu. V prvom kole neuspel jeho krajan Alex Molčan, ktorý nestačil na domáceho favorita Alexandra Zvereva.Kovalík sa do hlavnej súťaže dostal po neúspešnej kvalifikácii až ako lucky loser, no v prvom kole zdolal ďalšieho kvalifikanta Thiaga Seybotha Wilda z Brazílie v dvoch setoch 7:6 (6) a 6:4. Jeho súperom v boji o štvrťfinále bude tretí nasadený Talian Lorenzo Musetti. Ten v úvodnom kole zdolal švédskeho kvalifikanta Eliasa Ymera 6:4, 6:1.Molčan v priebehu necelých dvoch mesiacoch prehral so Zverevom už tretí vzájomný duel, rovnako na antuke na neho nestačil ani na Roland Garros a minulý týždeň v Bastade. Zverenec kouča Mariána Vajdu si tentoraz nevypracoval ani jednu brejkovú možnosť. V prvom sete dostal "kanára", v druhom uhral tri gemy.