Kovalovci sa vracajú späť do Banskej Bystrice
Rodina Kovalovcov vstupuje do klubu s cieľom nadviazať na úspešné obdobie z minulých rokov a zároveň posunúť klub na vyššiu úroveň po športovej aj organizačnej stránke.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - V slovenskom hokejovom klube HC ‘05 Banská Bystrica dochádza k zmene vlastníckych pomerov. Do akcionárskej štruktúry klubu vstúpila rodina Kovalovcov, ktorá nadobudla 50 percent akcií. Zostávajúcich 50 percent zostáva v rukách spoločnosti VIAKORP, s.r.o, informovala v pondelok oficiálna webstránka účastníka Tipsport ligy.
Súčasťou zmien je aj odchod Alexandra Kórého z vedenia klubu. „Rozhodol som sa odpredať svoj podiel v klube z rodinných a zdravotných dôvodov. Prajem klubu veľa úspechov do ďalšieho obdobia a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho fungovaní,“ uviedol Kóré.
Rodina Kovalovcov vstupuje do klubu s cieľom nadviazať na úspešné obdobie z minulých rokov a zároveň posunúť klub na vyššiu úroveň po športovej aj organizačnej stránke. „Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli vstúpiť do klubu a prevziať zodpovednosť za jeho ďalší smer. Naším cieľom je stabilita, systematická práca s hráčmi a návrat k ambíciám, na ktoré sú fanúšikovia v Banskej Bystrici zvyknutí,“ uviedol pre web „baranov“ Juraj Koval, ktorý bude pôsobiť ako predseda dozornej rady a mentor nového vedenia.
Na pozíciu generálneho manažéra a člena predstavenstva sa vracia Július Koval. „Vstup do HC ‘05 Banská Bystrica vnímam ako veľkú zodpovednosť. Klub má silné základy, kvalitnú hráčsku základňu aj potenciál do budúcnosti. Našou ambíciou je budovať konkurencieschopný tím, ktorý bude dlhodobo úspešný a zároveň systematicky pracovať s vlastnými hráčmi. Veľký potenciál vidíme aj v spolupráci s akadémiou Michala Handzuša Barani Banská Bystrica, z ktorej chceme postupne zapracovávať nádejných mladých hokejistov z Banskej Bystrice do A-tímu,“ vyjadril sa Július Koval. Ten pôsobil pod Urpínom na manažérskej pozícii už v rokoch 2015-2022, počas jeho éry získali Banskobystričania tri majstrovské tituly za sebou (2017, 2018, 2019).
Súčasťou zmien je aj odchod Alexandra Kórého z vedenia klubu. „Rozhodol som sa odpredať svoj podiel v klube z rodinných a zdravotných dôvodov. Prajem klubu veľa úspechov do ďalšieho obdobia a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho fungovaní,“ uviedol Kóré.
Rodina Kovalovcov vstupuje do klubu s cieľom nadviazať na úspešné obdobie z minulých rokov a zároveň posunúť klub na vyššiu úroveň po športovej aj organizačnej stránke. „Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli vstúpiť do klubu a prevziať zodpovednosť za jeho ďalší smer. Naším cieľom je stabilita, systematická práca s hráčmi a návrat k ambíciám, na ktoré sú fanúšikovia v Banskej Bystrici zvyknutí,“ uviedol pre web „baranov“ Juraj Koval, ktorý bude pôsobiť ako predseda dozornej rady a mentor nového vedenia.
Na pozíciu generálneho manažéra a člena predstavenstva sa vracia Július Koval. „Vstup do HC ‘05 Banská Bystrica vnímam ako veľkú zodpovednosť. Klub má silné základy, kvalitnú hráčsku základňu aj potenciál do budúcnosti. Našou ambíciou je budovať konkurencieschopný tím, ktorý bude dlhodobo úspešný a zároveň systematicky pracovať s vlastnými hráčmi. Veľký potenciál vidíme aj v spolupráci s akadémiou Michala Handzuša Barani Banská Bystrica, z ktorej chceme postupne zapracovávať nádejných mladých hokejistov z Banskej Bystrice do A-tímu,“ vyjadril sa Július Koval. Ten pôsobil pod Urpínom na manažérskej pozícii už v rokoch 2015-2022, počas jeho éry získali Banskobystričania tri majstrovské tituly za sebou (2017, 2018, 2019).