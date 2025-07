Kozáková sa po troch rokoch vrátila do kádra Piešťanských Čajok

Piešťany 11. júla (TASR) - Po troch rokoch sa do do kádra Piešťanských Čajok vrátila slovenská basketbalistka Vanda Kozáková. Dvadsaťšesťročná pivotka si už v drese slovenského šampióna zahrala v sezónach 2020/2021 a 2021/2022, na svojom konte tak má jeden majstrovský titul a finálovú účasť v EWBL.



„Čajky boli a sú ambiciózny tím. Nakoľko Piešťany presviedčajú o svojich kvalitách, ako v slovenskom, tak aj v zahraničnom pôsobení, rozhodla som sa po angažmáne v zahraničí vrátiť sa späť a už o niečo zbehlejšia poskytnúť ďalej svoje skúsenosti,“ povedala Kozáková pre klubový web.



Po odchode z Piešťan bola súčasťou Slávie a UMB Banská Bystrica. V predchádzajúcom ročníku si prvýkrát vyskúšala zahraničie, keď sa upísala druholigovému talianskemu tímu Passalacqua Ragusa. V marci sa pripojila k Slovanu Bratislava, kde mala priemer 9,8 bodu, 6,4 doskoku a 1,2 asistencie na zápas.



Kozáková je prvou letnou slovenskou posilou Čajok, dotvára tak silné jadro domácich hráčok. „Vanda sa do piešťanského prostredia vracia po troch rokoch. Už tu pôsobila v minulosti, takže pozná prostredie, nároky a požiadavky, čo je rozhodne výhoda. Nedávno si vyskúšala zahraničný angažmán, respektíve pôsobenie v ambicióznych kluboch, čo pomohlo v jej kariére. Jej angažovaním získavame pod košom skúsenosti, bojovnosť na doskokoch a o loptu. Ide o slovenskú hráčku, čo je tiež vítaným bonusom a veríme, že sa veľmi rýchlo adaptuje na tím a spoluhráčky,“ vyjadril sa tréner Čajok Peter Jankovič.