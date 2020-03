Kožanová po zrušení A-skupiny I. divízie MS žien: Zdravie je prvoradé

Bratislava 9. marca (TASR) - Zdravie je prvoradé, rozhodnutie rešpektujeme. Tak reagovala na zrušenie turnaja A-skupiny I. divízie hokejových MS žien vo francúzskom Angers manažérka slovenskej reprezentácie Ľubomíra Kožanová. Podujatie, ktoré bolo na programe od 12. do 18. apríla, zrušila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu z dôvodu šírenia koronavírusu.



Slovenské hokejistky tak prišli o možnosť získať body za umiestnenie na tohtoročnom šampionáte, ktoré by im pomohli udržať sa na renkingových priečkach zaručujúcich účasť vo finálnej fáze kvalifikácie o účasť na ZOH 2022. Momentálne nie je jasné, ako bude postupovať IIHF v súvislosti s bodovaním. Môže nastať aj situácia, že Slovenky klesnú v rebríčku nižšie, čo by znamenalo potrebu odohrania záverečného kola predkvalifikačnej fázy.



"Samozrejme, zdravie je na prvom mieste, preto rozhodnutie o zrušení šampionátu rešpektujeme. Zo športovej stránky však utrpia viaceré krajiny, keďže sa nebude hrať o body pre nasadenie do olympijskej kvalifikácie ZOH 2022 v Pekingu. Uvidíme, ako sa v tejto súvislosti rozhodne IIHF. V hre je zmrazenie bodov alebo ich pridelenie vzhľadom na nasadenie do turnaja majstrovstiev sveta. Na pôde Medzinárodnej hokejovej federácie však aktuálne majú starosti s ďalšími šampionátmi, ktoré dosiaľ neboli zrušené. Na rozhodnutie, čo s bodmi, si budeme musieť počkať," uviedla pre web hockeyslovakia.sk manažérka slovenskej ženskej reprezentácie Ľubomíra Kožanová.



IIHF zrušila v marci štyri šampionáty MS hráčov do 18 rokov v nižších divíziách a tiež turnaj B-skupiny I. divízie MS žien v Poľsku, respektíve turnaj A-skupiny II. divízie MS žien v Španielsku. Po piatich dňoch pristúpila k rovnakému opatreniu aj v zostávajúcich dvoch ženských kategóriách. O medaily sa tento rok nebude hrať na turnaji elitnej kategórie MS v Kanade a ani v A-skupine I. divízie v Angers. "Takýto scenár sa dal predpokladať. Bola som v kontakte s Martou Zawadzkou, členkou Rady IIHF, ktorá organizovala turnaj B-skupiny I. divízie MS v Poľsku. Na základe jej indícií som vytušila, že situácia je prísne monitorovaná i posudzovaná. Vo Francúzsku majú veľa pozitívnych prípadov na koronavírus, aj preto sme šípili, že majstrovstvá sveta v našej divízii sa neuskutočnia," povedala Kožanová.



Zatiaľ nie je zrejmé, či zrušenie šampionátu znamená automatický koniec sezóny pre slovenskú ženskú reprezentáciu. Naplánovaný mala ešte jeden prípravný duel s Rakúskom. "Uvidíme, čo bude, respektíve ako bude rozhodnutie vedenie SZĽH na základe pokynov a odporúčaní iných orgánov. Ak by bol prípravný zápas zrušený, budeme to rešpektovať. V takom prípade by sme začali s prípravou na novú sezónu, v ktorej bude prioritná kvalifikácia o účasť na zimných olympijských hrách v Pekingu," dodala manažérka SR pre web SZĽH.