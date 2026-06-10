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KPeking privíta v roku 2028 zjednotené MS v korčuľovaní

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Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prvé zjednotené majstrovstvá sveta budú stredobodom medzi ZOH 2026 v Miláne v Cortine d'Ampezzo a ZOH vo Francúzskych Alpách v roku 2030.

Autor TASR
Lausanne 10. júna (TASR) - Všetky štyri majstrovstvá sveta v korčuliarskych disciplínach a každoročné udeľovanie cien sa v roku 2028 uskutočnia v jednom meste ako prehliadka tohto športu. Peking bude hostiť všetky disciplíny – krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, šortrek aj synchronizované krasokorčuľovanie. V stredu to oznámila Medzinárodná korčuliarska únia (ISU).

Šampionát sa uskutoční šesť rokov po tom, čo bola čínska metropola dejiskom zimných olympijských hier. „Prvýkrát v histórii sa športovci, fanúšikovia, vysielatelia, partneri a zainteresované strany zo všetkých korčuliarskych disciplín stretnú na jednom pódiu,“ uviedol vo vyhlásení prezident ISU Kim Jae-yeol.

Prvé zjednotené majstrovstvá sveta budú stredobodom medzi ZOH 2026 v Miláne v Cortine d'Ampezzo a ZOH vo Francúzskych Alpách v roku 2030. Termín MS 2028 ešte nebol stanovený, šampionát však využije arény zo ZOH 2022. Informáciu priniesla agentúra AP.
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